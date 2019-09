Deel gletsjer Mont Blanc dreigt in te storten

Een groot stuk van de Planpincieux-gletsjer aan de Italiaanse zijde van van de Mont Blanc dreigt naar beneden te komen. Gebouwen en huizen in het gebied zijn uit voorzorg geëvacueerd en twee wegen zijn afgesloten, melden lokale autoriteiten in het Italiaanse plaatsje Courmayeur dinsdagavond.

Een stuk ijs met een volume van 250.000 kubieke meter - honderd Olympische zwembaden - dreigt volgens de gemeente los te komen van de gletsjer. Volgens stichting Montagna Sicura, die de ijsmassa in de gaten houdt, drijft het deel sinds eind augustus steeds sneller af, tot zo’n 60 centimeter per dag.

Lees ook: Door opwarming kunnen gletsjers plotseling afbreken

Klimatologische factoren

Stefano Miserocchi, burgemeester van Courmayeur, zegt dat de gletsjer bijzonder gevoelig is voor hoge temperaturen. „Deze ontwikkelingen laten opnieuw zien hoe de berg door een periode van verandering gaat door klimatologische factoren en daardoor bijzonder kwetsbaar is.”

Bijna alle gletsjers wereldwijd krimpen, meldde het VN-klimaatbureau in 2013. Delen kunnen plotseling afbreken, zoals ook in 2016 in Tibet gebeurde. Toen brak tweemaal een enorme stuk ijs af, waarvan een deel een omvang van 68 miljoen kubieke meter had. Negen yakherders kwamen om.

De omgeving rond Courmayeur is vanwege zijn nabijheid bij de Mont Blanc een populair wintersportgebied in het Italiaanse deel van de Zwitserse Alpen.