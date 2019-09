‘Boeing schikt eerste rechtszaken na crash Lion Air’

Boeing heeft vorige maand de eerste schikkingen getroffen in rechtszaken met familieleden van slachtoffers van de vliegtuigramp met 737 MAX van vliegtuigmaatschappij Lion Air. De internationale persbureaus Reuters en AFP melden woensdag op basis van bronnen dat elk van de families minstens 1,1 miljoen euro ontvangt. De vliegtuigbouwer trof schikkingen met elf families.

De advocaat van de families bevestigt aan Reuters en AFP dat voor elf van de zeventien families die zij vertegenwoordigen een schikking is getroffen, maar wil niets kwijt over de hoogte daarvan. Volgens bronnen is het minimale bedrag voor slachtoffers zonder partner en kinderen, en bepalen onder meer ook levensverwachting en inkomen de hoogte van de schikking. Boeing erkent geen aansprakelijkheid, aldus de advocaat.

De 737 MAX van Lion Air stortte in oktober vorig jaar kort na de start in Indonesië neer in de Javazee. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden en bemanningsleden om het leven. Er zijn ongeveer 55 rechtszaken aangespannen om deze crash. Boeing wacht ook zo’n honderd rechtszaken tegen families van slachtoffers van een neergestorte 737 MAX van Ethiopian Airlines in maart dit jaar, waarbij 157 mensen omkwamen.

Reserveringen

De schikkingen komen bovenop de eerder deze week bekend geworden schadevergoedingen voor de 346 slachtoffers van de vliegtuigrampen. Elk gezin zal volgens Reuters een bedrag van 131.000 euro ontvangen van Boeing, waarmee families niet het recht om tegen Boeing te procederen verliezen. In juli reserveerde Boeing 45 miljoen euro voor betalingen aan de families. Ook is 4,4 miljard euro gereserveerd om schadevergoedingen van luchtvaartmaatschappijen te kunnen opvangen.

Beide toestellen stortten neer door een fout in het veiligheidssysteem, waardoor de neus van het vliegtuig bij herhaling naar beneden werd gedrukt. Sinds de vliegrampen worden alle 737 MAX-toestellen aan de grond gehouden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kondigde begin deze week aan dat onduidelijk is wanneer de toestellen weer de lucht in mogen. Reuters meldt woensdagavond dat Boeing naar verwachting zal getuigen in een aankomende hoorzitting over de luchtverkeersveiligheid van de handelscommissie in de Amerikaanse Senaat.