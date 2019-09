Bob Bouber was groot in ironische hitsingles

Zijn liedjes zijn altijd bekender geweest dan de man die ze maakte. Bob Bouber schreef popklassiekers die iedereen nog steeds wil meezingen: ‘Ik heb geen zin om op te staan’, ‘Kejjenagaan’ („Hé, hé”) en ‘Ik heb genoeg van jou’, maar hij was meestal de man op de achtergrond – de ideeënman die hij zijn leven lang is gebleven. Bouber stierf op 25 augustus, maar zijn dood is pas deze week naar buiten gekomen. Hij was 83 jaar.

Bob Bouber was een kleinzoon van de acteur en toneelschrijver Herman Bouber, die in de jaren twintig successtukken schreef als De Jantjes en Bleeke Bet . Zelf debuteerde Bob Bouber in 1953 op zijn achttiende in een reprise van De Jantjes. In 1958 volgde hij bij de gerenommeerde pianist en componist Cor Lemaire een cursus cabaretliedjes schrijven. Daaruit kwam in hetzelfde jaar Bob Boubers eigen cursus voort waar beginnende talenten als Jasperina de Jong, Frans Halsema en Rob de Nijs lessen volgden. Dat schooltje groeide uit tot de Akademie voor Kleinkunst, die na een paar jaar werd erkend als gesubsidieerd opleidingsinstituut.

Bob Bouber koos toen een andere koers: hij werd oprichter en zanger van de popgroep ZZ en de Maskers, waarvan alle leden (dus ook de zanger) getooid werden met Zorro-achtige maskers. Hun eerste hit, in 1963, was de horrorparodie ‘Dracula’. Daarna volgde de rake poptango ‘Ik heb genoeg van jou’.

Toen ZZ en de Maskers in 1965 ruziënd uiteenvielen, lanceerde Bouber de groep Het. Ook daarvoor verzon hij niet alleen de liedjes, maar ook het uiterlijk – met invloeden van de toen populaire pop-artmode. Het was de groep waarvoor Bouber zijn grootste hit schreef: Ik heb geen zin om op te staan, tevens bekend van de herkenbare zinsnede: „met m’n grote blote voeten op het kouwe zeil.”

Bob Bouber Foto ANP

Zijn liedteksten vielen vaak op door de in dat genre ongebruikelijke ironie, die vele jaren later ook opviel in diverse nummers van Doe Maar. Eind jaren zestig had Bouber nog een hit met de tergende meezinger ‘Ik wil me Donaldukkie terug’, een bewerking van de Britse novelty-hit ‘They’re coming to take me away’ („Ha ha, ho ho”) van Napoleon XIV. Ook in de jaren zeventig had hij nog enkele hits.

Na zijn popjaren werkte Bouber nog volop als producer, coach en bedenker van een groot aantal theatershows – meestal samen met de showdansgroepen van Maria More en haar jazzdansacademie. Samen werkten ze in vele windstreken, van Cyprus en Malta tot het Efteling-theater. Ook maakte Bouber nog een informatieve site over de theaterdynastie van de Boubers. Maar de buitenwereld zag hem niet meer.