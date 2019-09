BNNVARA biedt excuses aan voor antisemitische beller NPO Radio 1

Omroep BNNVARA heeft excuses aangeboden voor een uitzending van Gaan! op NPO Radio 1. Een beller, die zich voorstelde als Mario, kreeg daarin de ruimte antisemitische uitspraken te doen. In een acht minuten durend gesprek in de nacht van maandag op dinsdag riep hij op tot geweld tegen Joden en haalde daarbij verschillende complottheorieën aan. Presentator Morad El Ouakili greep niet in.

Het gesprek begon met Mario’s reactie op de stelling van die nacht: kinderen hebben te veel verplichtingen. Het gesprek neemt al snel een andere wending: „deze matrix wordt bestierd door geldgierig Jodengespuis”, zegt hij. „Sorry dat ik het zeg, maar ik noem het beestje gewoon bij de naam. Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd, want we zitten echt in een spiraal naar beneden.”

El Ouakili vroeg vervolgens om uitleg. Mario reageerde dat Joden achter „grote aanslagen, 9/11, de media, alles wat gebaseerd is op het kunnen managen, een verdienmodel maken van de massa” zitten. De presentator zegt dat luisteraars via de app reageren dat ze het met hem eens zijn, maar ook dat mensen „ontzettend kwaad” worden.

Hanna Luden, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), is geschokt door de uitspraken. „Zo’n lang gesprek waarin vrijwel alle antisemitische vooroordelen voorbij komen - het is echt verbazingwekkend dat de presentator niet heeft ingegrepen.” Het CIDI heeft „tientallen telefoontjes, mails en berichten gekregen” van mensen („niet alleen Joden”) die geraakt zijn door de uitspraken. De organisatie heeft hen aangeraden aangifte te doen en wil dat er een politie-onderzoek komt.

Holocaust-complotten

Luden wil dat BNNVARA een „duidelijke veroordeling” van de uitspraken laat horen en „uitlegt waarom deze verwerpelijk zijn”. CIDI zegt eerder deze maand de omroep ook al een brief over Gaan! gestuurd te hebben, omdat toen „ene ‘Ben’ (…) moeiteloos zijn complotten over de Holocaust uit de doeken [kon] doen”.

In de uitzending van 11 september zegt beller Ben onder meer dat hij niet gelooft dat „wat Hitler deed uit hem zelf kwam”. Presentator El Ouakili gaf ook deze beller minutenlang de mogelijkheid zijn betoog te houden. Ben noemt een voorbeeld: „De Davidster om de Joden uit te lichten is bedacht om een slachtofferrol te kunnen spelen. En het claimen van Israël - ik geloof nooit dat Hitler daar zelf is opgekomen.”

Op Twitter verklaarde BNNVARA dat het gesprek „direct” had moeten worden afgekapt. „Wij dulden geen antisemitisme en andere vormen van discriminatie.” Volgens een woordvoerder is presentator El Ouakili in de volgende uitzending teruggekomen op het voorval en heeft hij daarvoor excuses aangeboden, die ook op de website geplaatst zijn. Daarmee zegt de omroep te voldoen aan de wens van het CIDI om via meerdere kanalen afstand te nemen van de antisemitische uitspraken. De kwestie is intern besproken met El Ouakili.

NPORadio1 NPO Radio 1 Reactie @BNNVARA uitzending Gaan: Deze luisteraar had absoluut niet de ruimte mogen krijgen om zijn antisemitische uitspraken te verkondigen. Hiervoor bieden we onze excuses aan. Het gesprek had direct moeten worden afgekapt of de spreker had zijn woorden terug moeten nemen. 1/2 24 september 2019 @ 16:33 Volgen

NPORadio1 NPO Radio 1 (vervolg) We hebben de uitzending vandaag besproken met onze presentator Morad El Ouakili en hij is het hier mee eens. Wij dulden geen antisemitisme en andere vormen van discriminatie. Voor verdere vragen verwijzen we je door naar @BNNVARA 2/2 24 september 2019 @ 16:35 Volgen

Het fragment is terug te luisteren op de website van radioprogramma Gaan!, via de gehele uitzending van 24 september 47:55-56:15.