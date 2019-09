Bestuurder Leisurelands abrupt geschorst

Erik Droogh, de directeur van het ambitieuze recreatiebedrijf Leisurelands, is vorige week abrupt geschorst als bestuurder van de organisatie die twintig groengebieden in Gelderland exploiteert. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en wordt bevestigd door de deze week benoemde interim-directeur Thomas Heerkens.

Droogh is een van de best betaalde werknemers van een overheidsbedrijf in Nederland. Hij heeft 30 man onder zich, 15 op kantoor, 15 in de buitendienst en verdient bijna 310.000 euro (waarvan 65.000 euro „prestatiebeloning”).

De schorsing komt als een verrassing. Twee weken geleden zat Droogh nog als recreatiedirecteur met natuurorganisaties om de tafel. Ook uitte hij in een interview in de regionale pers zijn ongenoegen over het afschieten van een van zijn visionaire plannen – het leggen van eilanden met drijvende zonnepanelen in een recreatieplas.

Maar een week later, op 18 september, werd Droogh per direct geschorst als directeur van Leisurelands en de onderliggende bedrijven. Uit de recent gepubliceerde jaarrekening blijkt dat één van de problemen in de organisatie een conflict is over niet gestort pensioengeld, waarschijnlijk van Droogh zelf.

Hypercommercieel

NRC deed dit voorjaar uitgebreid onderzoek naar de recreatieorganisatie, die eigendom is van 21 Gelderse gemeenten. Daaruit bleek dat Leisurelands, dat vroeger de Recreatie Gemeente Veluwe heette, onder leiding van Droogh is veranderd van een gesubsidieerd recreatieschap in een hypercommerciële grootgrondbezitter met landelijke ambities en een exotische beleggingsportefeuille.

Lees ook: De 'blote wilden' moeten wijken voor de megasauna

Zo blijkt Leisurelands, dat in opdracht van de gemeenten hun zwemplassen beheert, de afgelopen jaren op grote schaal landbouwgrond door heel Nederland te hebben gekocht en verpacht aan boeren. Ook hielp het sauna-gigant Quality Wellnessresorts begin dit jaar met de aankoop van een wellness-resort in Oost-Groningen, flirtte het met de Poolse recreatiesector en investeerde het in beginnende bedrijfjes in de energiesector. Leisurelands, dat in 1999 werd verzelfstandigd, heeft bezittingen ter waarde van zo’n 80 miljoen euro, belegd in onder meer aandelen en in 700 hectare landbouwgrond.

De taken van Droogh worden waargenomen door Thomas Heerkens, oud-directeur van Landal GreenParks. Die wil weinig kwijt over de achtergronden van de schorsing. „Het is een interne aangelegenheid. Deze organisatie heeft behoefte aan rust, daarom zeggen we er voorlopig niets over.”

Ook Leisurelands-commissaris Carol van Eert, tevens burgemeester van Rheden, houdt zich op de vlakte. Van Eert is sinds deze zomer toezichthouder bij Leisurelands en moet de publieke taken en belangen van de Gelderse recreatieorgansiatie bewaken. Van Eerts motivering om niets te zeggen: „Vanuit de Raad van Commissarissen is gekozen voor een heldere, eenduidige woordvoering via de huidige bestuurder.”

De enige grootverdiener

Uit de recent gedeponeerde jaarrekening van Leisurelands blijkt dat er problemen zijn met de pensioenstortingen van één werknemer. „Voor pensioenaanspraken over het salaris boven het fiscaal maximum zijn geen verplichtingen opgenomen in de jaarrekening. Hierover is een geschil met een werknemer,” staat daarin.

Aangezien Droogh de enige grootverdiener op de loonlijst van Leisurelands is, houdt dit conflict hoogstwaarschijnlijk verband met zijn pensioenaanspraken. Het fiscaal maximum bedraagt zo’n 108.000 euro. Als Droogh een hoger pensioen heeft afgesproken, ontbreekt daarvoor een deel van de dekking. Zijn tijdelijke opvolger Heerkens: „Dat zegt mij nog niets. Maar ik ben pas twee dagen bezig en wil eerst maar eens iedereen leren kennen.”

De aftocht van Droogh is anders dan die zich had voorgesteld. In NRC filosofeerde hij in mei nog over het uitrollen van zijn commerciële beheersmodel voor recreatiegebieden door heel Nederland. Maar in de maanden daana bekoelde het enthousiasme voor de methode-Leisurelands. In diverse gemeenten werden vragen gesteld over de hoogte van het salaris van Droogh en over de wenselijkheid van zijn vele commerciële plannen en proefballonnen.