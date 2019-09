Baas accountantsorganisatie heeft banden met Enron-fraudeur

Het kon niet ongelukkiger treffen. Begint de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met een drie maanden durend offensief om het imago van de beroepsgroep op te poetsen, rijdt de eigen directeur die campagne binnen drie weken in de wielen.

NBA-directeur Harm Mannak is niet open geweest over zijn zakelijke relatie met Andy Fastow, het brein achter een van de grootste boekhoudfraudes aller tijden. Fastow was de financieel topman van het Amerikaanse Enron, dat in 2001 ten onder ging nadat was gebleken dat dit energiebedrijf voor miljarden aan schuld en verliezen uit de boeken hield. De Amerikaan moest zes jaar de cel in en betaalde ruim 30 miljoen dollar boete.

Twee weken geleden was Fastow in Amsterdam hoofdspreker op een congres van de accountantsorganisatie over fraude. Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer schreef daar dinsdag een kritische column over in Het Financieele Dagblad. Niet alleen leverde hij kritiek op het uitnodigen van Fastow als spreker, hij onthulde ook een zakelijke relatie tussen NBA-directeur Mannak en de Enron-fraudeur.

Fastow verdient zijn brood deels als aandeelhouder en ‘uithangbord’ van het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat frauduleus gedrag van medewerkers opspoort. Mannak is er president-commissaris. De NBA-directeur had die zakelijke band met Fastow verzwegen. Woensdag erkende hij tegenover het FD dat hij op verschillende momenten heeft nagelaten daarover open kaart te spelen toen hij Fastow naar Nederland haalde voor een optreden op het NBA-congres.

Een woordvoerder van de NBA stelt desgevraagd dat „achteraf gezien dingen beter hadden gekund”. Mannak zou inmiddels overwegen zijn functie bij KeenCorp neer te leggen. De woordvoerder: „Het is de vraag of je verbonden moet zijn aan een organisatie die zo sterk gelieerd is aan Fastow.”

Hoe het NBA-bestuur denkt over de zaak, kan de woordvoerder niet zeggen. „Het bestuur zal daar later iets van vinden, maar niet via de kolommen van de krant.” Wel benadrukt hij dat de NBA achter de uitnodiging staat van Fastow als spreker op het fraudecongres. Diens lezing over de discrepantie tussen regels en praktijk is volgens de accountantsorganisatie juist uitermate geschikt voor financiële professionals.

Lees ook: dit interview met Andy Fastow