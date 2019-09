Agentschap Telecom opent meldpunt voor onveilige slimme apparaten

Het Agentschap Telecom pleit voor strengere Europese regels voor slimme apparaten en opent een meldpunt voor onveilige apparatuur. De beveiliging van veel met internet verbonden consumentenelektronica is nog steeds niet op orde, blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek. Toegang tot een op afstand bestuurbare speelgoedtank was bijvoorbeeld volledig onbeveiligd.

Het Agentschap Telecom biedt de resultaten van het onderzoek woensdag aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) aan. Keijzer noemt het essentieel dat deze slimme apparaten te vertrouwen zijn. „Ook dit onderzoek toont weer aan dat dit niet vanzelf gaat.”

Het agentschap onderzocht 22 veelgebruikte slimme apparaten, waaronder routers, ip-camera’s, thermostaten en babyfoons. Zeventien apparaten hadden een matige tot zeer slechte basisveiligheid, schrijven de onderzoekers. Vooral slim speelgoed is kwetsbaar: drie van de vijf onderzochte ‘smart toys’ hadden kritieke veiligheidsproblemen. Een op afstand bestuurbare tank - voorzien van een camera - was bijvoorbeeld volledig onbeveiligd. Bij slechts twee onderzochte apparaten werden geen problemen geconstateerd.

De onderzoekers merken op dat de informatie die de elektronica naar het internet stuurt beter beveiligd kan worden, zeker omdat apparaten soms gevoelige beelden verzenden. Ouders gebruiken bijvoorbeeld slimme babyfoons om op afstand via hun smartphone hun kinderen in de gaten te houden. RTL Nieuws onthulde onlangs dat deze apparaten erg slecht beveiligd waren, waardoor kwaadwillenden eenvoudig mee konden kijken.

Vorig jaar werden honderdduizenden slimme apparaten gehackt. Hoe jouw waterkoker het internet kan platleggen.

Automatische updates

Ook de bescherming van privacy liet te wensen over, constateerde het Agentschap Telecom. Sommige apparaten voldeden niet aan Europese privacywetgeving, privacyvoorwaarden waren soms ontoereikend of ontbraken volledig.

De onderzoekers van het Agentschap Telecom pleiten er voor dat de apparaten automatisch beveiligingsupdates installeren. Updates handmatig installeren is voor veel consumenten moeilijk. Daardoor blijft de beveiliging achterlopen.

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom, pleit in een persbericht voor aanvullende Europese regels. „Het is zorgelijk dat de digitale veiligheid bij de meeste van de onderzochte slimme apparaten niet op orde is. Dit zijn producten die bij heel veel consumenten in huis staan.” Het Agentschap verlangde eerder een Europees keurmerk voor deze online apparaten. Ook het kabinet sprak in het regeerakkoord af om standaarden te ontwikkelen voor deze internet-of-things-apparaten.

Vooruitlopend op de Europese regels opent het Agentschap Telecom een meldpunt voor klachten over de beveiliging van slimme apparaten. Staatssecretaris Keijzer noemt het essentieel dat deze elektronica te vertrouwen is. Ze wijst erop dat al onderzoek gedaan wordt naar onveilige of reeds gehackte apparaten. Dit jaar volgt ook een voorlichtingscampagne.