Zanger Dotan bedelt om bijval tijdens show in Paradiso

Zanger Dotan trad maandagavond voor het eerst in enkele jaren weer op in Nederland, in een uitverkocht Paradiso. En, zoals hij na het tweede nummer zelf zei, het publiek kon zich wel voorstellen dat hij „blij en dankbaar was om hier te staan”.

Het concert dat volgde was op verschillende manieren te beoordelen. Enerzijds was er de muziek, anderzijds het gedrag van de artiest. Dat geldt voor meer optredens. Maar hier lagen de twee aspecten ver uit elkaar. Muzikaal was het verzorgd: Dotans liedjes hebben een verheven kwaliteit die door zanger en muzikanten werd waargemaakt.

Hoewel zijn oeuvre klein is, kan een handvol nummers al voor klassiek doorgaan. Door zijn hoge stem en gevoelvolle timing, ondersteund door akoestische klanken met fluwelen galm, creëert Dotan een elegante stijl. Ook de melodieën zijn geslaagd. ‘Home’, ‘Fall’ en het nieuwe ‘Numb’, hebben barokke wendingen die tot een grootse climax kunnen leiden.

Dat hij al vijf jaar geen album gemaakt heeft, maakt nieuwsgierig naar nieuwe composities. Daarvan speelde Dotan er een paar. Een nieuwe liedje als ‘Used To Know’ klonk wijds en toch verfijnd. Maar de grens is smal. Zo bleek tijdens het nieuwe ‘Strangers’, dat binnen twee coupletten aanzwol van pompeus tot bombastisch. Die overdaad kreeg in de toegift een geslaagd tegenwicht dankzij zijn solo-uitvoering van het nummer ‘7 Layers’, midden in de zaal, zonder versterking, met laag brommende koorzang van het publiek.

Foto Paul Bergen

Tijdens het vijf kwartier durende concert, werd veel tijd besteed aan interactie met het publiek. Dotan praatte, legde uit, werd emotioneel door de bijval van de zaal, en huilde bij de toegift. Hij verwees in bedekte termen naar de kwestie van vorig jaar, toen zijn reputatie in het geding kwam na onthullingen over zijn manipulatieve gedrag op sociale media met het gebruik van nep-fanaccounts (waarna hij zich een jaar terugtrok uit het openbare leven om zich te bezinnen).

De behoefte aan bevestiging is er niet minder op geworden, bleek maandagavond. Dotan regisseerde met strakke hand zijn publiek, men moest op een bepaalde manier reageren op nieuwe nummers (enthousiast) en kreeg een reprimande als dat niet gebeurde. De liedjes werden ontsierd door zijn vele oproepen tot applaus; voor, tijdens, en na het nummer. Dotan doet zijn eigen muziek tekort.

Pop Dotan, gehoord: 23/9 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 20/2 Effenaar, Eindhoven. Inl: dotanmusic.com ●●●●●