Besluit wekenlange schorsing Brits parlement onwettig

Het besluit van de Britse premier Boris Johnson om het parlement wekenlang te schorsen, is onwettig. Dat heeft de hoogste rechter van het Verenigd Koninkrijk dinsdag geoordeeld. Het is nu aan de parlementariërs om te bepalen wanneer zij weer aan het werk gaan. De voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, heeft het parlement opgeroepen zo snel mogelijk weer samen te komen.

De elf rechters die zich over de zaak hebben gebogen, hebben unaniem besloten dat de schorsing onwettig was. De voorzitter van het hof stelde dat de regering niet goed heeft gemotiveerd waarom het parlement zo lang geschorst moest worden. Zij benadrukte dat „het effect van de schorsing op de fundamenten van onze democratie ongekend” was, zeker omdat de Brexit volgende maand moet plaatsvinden. Zij zei dat „volksvertegenwoordigers het recht op een stem” hebben.

‘Parlement bezweren’

Premier Johnson besloot eind augustus het parlement van 9 september tot 14 oktober te schorsen, de langste schorsing sinds 1945. Johnson stelde dat de schorsing nodig was om de „gedurfde en ambitieuze” plannen van zijn regering om het land te verbeteren in gang te zetten.

Kort na de aankondiging van de schorsing eind augustus klonk echter kritiek dat de premier de volksvertegenwoordiging buitenspel wil zetten om zo zijn Brexit-plannen door te kunnen voeren. Ook het Schotse hooggerechtshof oordeelde eerder deze maand dat de schorsing het „oneigenlijke doel” had om „het parlement te bezweren” en daarmee onwettig was.

Het parlement wordt vaker geschorst in aanloop naar de Queen’s Speech, de jaarlijkse toespraak waarin koningin Elizabeth II vertelt over de plannen van de regering voor het komende jaar. Een schorsing van 35 dagen is echter uitzonderlijk lang: de langste schorsing dit decennium bedroeg twintig dagen.