Onze dochter van tweeënhalf slaapt wat onrustig, net na de geboorte van haar broertje. Vannacht heeft ze vier keer om pappa geroepen, omdat haar dekentje niet goed lag. Pappa legde de vierde keer uit dat ze het dekentje zelf ook goed kan leggen, dat hij graag wil slapen en wakker wordt als ze hem roept. Als ze om 07.00 uur wakker wordt om naar beneden te gaan roept ze niet hard ‘PAPPA’ zoals normaal, maar horen we haar heel zachtjes ‘pappa’ fluisteren door de babyfoon.

