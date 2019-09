Vooraanstaande Rwandese oppositiepoliticus doodgestoken

De vooraanstaande Rwandese oppositiepoliticus Syridio Dusabumuremyi is maandagavond doodgestoken, meldt zijn partij. Dusabumuremyi was de coördinator van FDU-Ikingi, de Verenigde Democratische Krachten van Rwanda.

De oppositiepoliticus zou aan het werk zijn geweest tijdens de aanval. Hij runde naast zijn politieke activiteiten een kantine in een medische kliniek.

Het is de derde aanval op een politicus van oppositiepartij FDU-Ikingi in één jaar tijd. Een partijvertegenwoordiger in het oosten van Rwanda, Eugène Ndereyimana, wordt al twee maanden vermist. In maart werd de woordvoerder van de partij, Anselme Mutuyimana, ontvoerd en vermoord. Zijn lichaam is teruggevonden in een bos. Volgens het hoofd van FDU-Inkingi, Victoire Ingabire, is er sprake van intimidatie.

„Na meerdere onopgeloste moorden op onze militanten hebben we geen hoop dat deze moord zal worden opgehelderd”, schrijft partijleider Ingabire op Twitter.

In Rwanda is de het Rwandese Patriottische Front aan de macht. Paul Kagame is sinds 2000 president en won 98,8 procent van de stemmen tijdens de verkiezingen in 2017. Oppositiepolitici worden in de Oost-Afrikaanse republiek met regelmaat tot zwijgen gebracht, gearresteerd of gedwongen in ballingschap te gaan.