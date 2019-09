Vijf jihadisten krijgen Nederlands paspoort terug

Vijf jihadisten van wie de Nederlandse paspoorten de afgelopen jaren werden ingetrokken, krijgen deze weer terug. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten in de Staatscourant. De vijf raakten hun Nederlandse paspoort kwijt, nadat zij zich hadden aangesloten bij een organisatie die volgens de Nederlandse wet de nationale veiligheid bedreigt.

De uitreizigers krijgen hun paspoorten terug, omdat zij vóór 2017 naar Syrië vertrokken. Pas in 2017 werd de Nederlandse wet aangepast, waardoor de Nederlandse nationaliteit van mensen die zich aansluiten bij terreurorganisaties, ook daadwerkelijk kan worden ingetrokken. Dat kan niet met terugwerkende kracht worden gedaan, oordeelde de Raad van State in april dit jaar. De Raad bepaalde toen dat het paspoort van twee andere jihadisten moest worden teruggegeven.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) zegt tegen de NOS dat de zaken van de vijf overeenkomen met de twee eerdere en dat daarom is besloten om de beschikking op de paspoorten in te trekken. Een woordvoerder van het ministerie kon dinsdag nog geen commentaar geven op de beslissing.

Het gaat om Az Edinne B., Benyamine F., Mounir El K., Ridvan Ö. en Driss D. Van deze laatste is bekend dat hij in 2015 al omkwam in Syrië. Hij zou zich in eerste instantie bij terreurgroep Al-Shabaab in Somalië hebben aangesloten en in 2013 bij IS in Syrië.