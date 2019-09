Vergankelijke aquarellen treffen het hart van Kabul

Zelfs de zwaluwen die over Kabul vliegen zijn niet vrij in The Swallows of Kabul, een animatiefilm naar het gelijknamige boek van de Algerijnse schrijver Yasmina Khadra (pseudoniem van Mohammed Moulessehoul). De Talibaan die in het Kabul van eind jaren negentig aan de macht zijn hangen een beetje verveeld in de laadbak van hun pick-uptrucks terwijl om hen heen de stad wentelt en wervelt in volle bedrijvigheid. Maar als ze een zwaluw uit de lucht schieten is het meteen duidelijk wie hier over leven en dood beslissen.

Ook de hoofdpersonen van de film, een ouder en een jonger koppel, zijn als die zwaluwen. Ze laveren tussen hun verlangen naar vrijheid en een realiteit waarin alles claustrofobisch is. Gevangenbewaarder Atiq is getrouwd met de terminaal zieke Mussarat. Zij leven alsof hun dagen al voorbij zijn. Daarnaast worden leraar Mohsen en kunstenares Zunaira geïntroduceerd: personages vol levenslust en opstandigheid, die nergens veilig zijn. Kunnen hun dromen en verlangens als de zwaluwen boven de stad ontsnappen?

The Swallows of Kabul is meer een karakterstudie dan een politiek-historische film. De plot laat de levenslijnen van deze vier mensen kruisen, maar het gaat meer om de tijd die we met hen doorbrengen in de gevangenis van hun bestaan. De film doet dat met bescheidenheid, maar ook aangrijpend: de personages zijn schetsen tegen een gedetailleerde 2D-waterverf achtergrond. Ze kunnen letterlijk niet ‘uit de verf komen’. Soms breekt een lichtstraal door een onbereikbaar venster of een gebroken ruit. The Swallows of Kabul is niet gespeend van hoop. Juist dat maakt deze vluchtige aquarellen vergankelijk en droef.

Animatie The Swallows of Kabul Regie: Zabou Breitman en Eléa Gobé-Mévellec. In: 29 bioscopen ●●●●●