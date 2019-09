Van Haga uit VVD-fractie Tweede Kamer gezet

Wybren van Haga is uit de Tweede Kamer-fractie van de VVD gezet. Dat heeft de VVD-fractie dinsdag besloten. Van Haga was in opspraak geraakt, nadat eerder deze week bekend werd dat hij zonder vergunning een pand in Haarlem had laten verbouwen.

Van Haga weet nog niet of hij in de Tweede Kamer blijft. Als hij op eigen houtje verder gaat, dan is de coalitie de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff noemt de beslissing een gevolg van „een schending van de afspraken”. Volgens hem is er „geen strikte scheiding” meer tussen de zakelijke en politieke activiteiten van Van Haga.

Lees ook: Steeds weer komt Wybren van Haga in het nieuws, en de nieuwsstroom houdt maar niet op

Uit onderzoek van televisieprogramma Hart van Nederland bleek maandag dat begin dit jaar zonder toestemming van de gemeente Haarlem aan het rijksmonument Het Essenhofje werd gewerkt. Dat monument is in bezit van Van Haga. Een bewoner lichtte de gemeente in over de verbouwing, waarna deze in april door de gemeente werd stilgelegd. Anonieme bronnen uit buurt zeiden tegen Hart van Nederland dat Van Haga daarop op „een zeer agressieve manier” verhaal bij hen kwam halen. Van Haga werd voor de verbouwing overigens niet beboet, bij een volgende misstap krijgt hij een dwangsom van 25.000 euro opgelegd.

Integriteitscommissie

Vorig jaar kwam uit dat de 52-jarige Van Haga de huurders van zijn Amsterdamse huizen niet goed behandelde. Volgens een integriteitscommissie van zijn eigen partij had Van Haga „niet ernstig verwijtbaar” gehandeld. De commissie noemde zijn dubbelrol als verhuurder en Kamerlid wel „onwenselijk”. Van Haga besloot daarna meer afstand te nemen van zijn bedrijven en de verhuur van vastgoed.

In juli werd Van Haga aangehouden, omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur zat. Fractieleider Klaas Dijkhoff liet Van Haga toen 5.000 euro doneren aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers.