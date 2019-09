Van Haga is weg, wat doet hij met zijn zetel?

Voor de partij waren de aanhoudende berichten over hem „schadelijk”, zegt Wybren van Haga, een paar minuten nadat hij uit de Tweede Kamerfractie van de VVD is gezet. Dat begrijpt hij wel. Maar inhoudelijk is er volgens hem niets aan de hand. „Tien keer nul is nul.”

Hij beantwoordt de vragen van de media kalm, maar boos is hij wel: „Het is voor een ondernemer bijna onmogelijk om volksvertegenwoordiger te zijn.” Als ondernemer, legt Van Haga uit, heb je altijd te maken met mensen die boos op je zijn – en die naar de media stappen zodra jij Tweede Kamerlid wordt. Maar hij kwam toch niet alleen in het nieuws met zijn vastgoedbedrijf, houdt een journalist hem voor. Toen hij afgelopen zomer op de snelweg werd aangehouden, bleek dat hij te veel had gedronken. Van Haga knikt, dat was wél fout. Hij maakt de rekensom nog eens. „Tien keer nul is nul, plus één, is één.”

Achter de gesloten deur van de fractiekamer ging het dinsdag bij de wekelijkse vergadering van de VVD maar over één onderwerp: de positie van de 52-jarige Van Haga, die alwéér in opspraak was geraakt. Maandag meldde Hart van Nederland dat Van Haga’s bedrijf zonder vergunning bouwwerkzaamheden had laten uitvoeren aan het Essenhofje, een rijksmonument in Haarlem waar Van Haga 24 sociale huurwoningen verhuurt. Toen de werkzaamheden na een tip van een bewoner afgelopen voorjaar werden stilgelegd, kwam Van Haga volgens Hart van Nederland op „zeer agressieve manier” verhaal halen. Ook bleek het Kamerlid in de zomer een boze e-mail te hebben gestuurd aan één van zijn huurders, met wie hij een conflict heeft. Twee voorbeelden, kortom, van bemoeienis van Van Haga met zijn vastgoedbedrijven. En dat terwijl hij de VVD na eerdere ophef had moeten beloven dit niet meer te doen.

Het schenden van deze afspraak was dan ook exact de reden om Van Haga uit de VVD-fractie te zetten, zei fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, toen hij even na het middaguur naar buiten kwam. 76ste zetel of niet. Want dat was direct na de dienstmededeling de grote vraag: wat doet Van Haga met zijn zetel? Het kabinet-Rutte III heeft in de Tweede Kamer de krapst mogelijke meerderheid van één zetel. Van Haga, die slechts 2.156 stemmen kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, heeft nu drie mogelijkheden: hij kan zijn zetel teruggeven aan de VVD, hij kan hem houden en een eenmansfractie beginnen, óf hij kan zich aansluiten bij een andere partij. Het is algemeen bekend dat Van Haga sympathie koestert voor Thierry Baudet, al lijkt een overstap niet erg logisch. Op cruciale thema’s zoals Europa en klimaat staan zijn opvattingen haaks op die van Forum voor Democratie. Dinsdag zei Baudet dat Van Haga „absoluut niet” bij FVD terechtkan.

‘Afwachten’

Nadat hij dinsdag uit de fractie was gezet, liet Van Haga weten dat hij „rustig” gaat nadenken wat hij gaat doen. Wanneer hij zijn besluit bekendmaakt, is onduidelijk. Bij de VVD hopen ze deze week meer te weten.

Binnen de coalitie werd dinsdag betrekkelijk laconiek gereageerd op het mogelijke verlies van de 76ste zetel. „Afwachten”, hoorde je bij het CDA, D66 en de ChristenUnie. En: het is vooral een VVD-zaak. „Er zit daar iets in het water”, hoonde een CDA’er. De afgelopen jaren kwam de VVD keer op keer in het nieuws met integriteitskwesties. Vorig jaar moest Han ten Broeke nog opstappen na het uitkomen van „een ongelijkwaardige relatie” met een fractiemedewerkster.

Volgens Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is de VVD nog altijd een „betrouwbare partner”. Over het vertrek van Van Haga oordeelt hij mild: „Kan gebeuren.” Mocht de VVD’er zijn zetel meenemen, dan maakt dat „niet zo veel” uit voor de coalitie, zegt Segers. Ook met 75 zetels kan Rutte III verder. „Je bent pas weg als de meerderheid van de Tweede Kamer het vertrouwen in het kabinet opzegt.” In de Eerste Kamer heeft de coalitie sinds dit voorjaar geen meerderheid meer en dus is het kabinet al genoodzaakt om samen te werken met de oppositie – ook in de Tweede Kamer.

In de praktijk kan het wel lastig zijn als de coalitie op 75 zetels leunt. Eén front vormen om een debat tegen te houden zit er niet meer automatisch in. En bij hoofdelijke stemmingen – een instrument dat vooral de PVV gretig inzet – is het nog meer dan voorheen noodzakelijk dat alle coalitieleden aanwezig zijn. Het gevolg: op vergaderdagen van de Tweede Kamer – dinsdag, woensdag en donderdag – zijn ze gedwongen tot ’s avonds laat in de buurt te blijven.

Bij de VVD noemen ze graag het voorbeeld van Johan Houwers, die in 2013 uit de VVD-fractie werd gezet vanwege gesjoemel met zijn hypotheek. Hij vertrok uit de Tweede Kamer maar nam in 2015 alsnog zijn zetel in, nadat een ander Kamerlid, Mark Verheijen, moest opstappen vanwege zijn declaratiegedrag. Houwers’ eenmansfractie stemde daarna trouw met de VVD mee. Maar of Van Haga dat ook zal doen? Daarvan zijn ze bij de VVD nog niet zo zeker.

In opspraak Wybren van Haga in problemen door huurwoningen Oktober 2017 Wybren van Haga wordt geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. De vastgoedondernemer staat 41ste op de lijst, maar schuift door omdat hoger geplaatste VVD’ers in het kabinet komen. December 2017 Het Parool onthult dat in zeven of acht Amsterdamse panden van Van Haga – hij heeft er meer dan honderd – te veel huurders zitten, zonder dat daar een vergunning voor is. De VVD stelt een integriteitsonderzoek in. Februari 2018 NRC schrijft op basis van gesprekken met meer dan twintig huurders dat hij hen stelselmatig ondermaats behandelt. Er rijst een beeld op van een man die de grenzen van de wet opzoekt. April 2018 De VVD presenteert haar integriteitsonderzoek. Van Haga mag blijven, maar moet zijn vastgoedactiviteiten op afstand zetten. Van Haga stelt een stroman aan, maar blijft aandeelhouder van zijn bedrijf Sjopperdepop . Juli 2019 Van Haga wordt op de A4 aangehouden vanwege zijn rijgedrag. Hij blijkt te veel gedronken te hebben en krijgt een boete van 5.000 euro van de VVD, die hij moet doneren aan verkeersslachtoffers. September 2019 Tv-programma Hart van Nederland toont aan dat Van Haga het monumentale Essenhof in Haarlem zonder vergunning heeft verbouwd. Voor de VVD is de maat vol. Van Haga wordt uit de fractie gezet.