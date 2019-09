‘Twintig tot dertig betrokkenen proces-Taghi extra beveiligd’

Twintig tot dertig betrokkenen bij de rechtszaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi worden vanwege de moord op strafrechtsadvocaat Derk Wiersum extra beveiligd. Dat meldt de NOS dinsdag op basis van bronnen. Het zou onder meer gaan om de rechters en officieren van justitie in de zaak tegen Taghi.

De politie wil tegenover NRC niets bevestigen en doet „geen uitspraken over individuen of aantallen die worden beveiligd”. Volgens de NOS is er sprake van zowel persoonsbeveiliging als extra cameratoezicht. Voor sommige mensen zou 24 uur per dag persoonsbeveiliging zijn ingezet. Dit wordt verzorgd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, die ook onder andere de PVV-voorman Geert Wilders beveiligt.

Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., is woensdag in Amsterdam-Buitenveldert op straat geliquideerd. De dader is nog voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie kondigde na de moord aan direct te zijn begonnen met het beveiligen van mensen die betrokken zijn bij de rechtszaak. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is op het team gezet dat beveiliging moet organiseren.