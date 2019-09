Topman Volkswagen aangeklaagd in zaak dieselschandaal

De topman van Volkswagen, Herbert Diess, is in Duitsland aangeklaagd wegens marktmanipulatie rondom het dieselschandaal, meldt persbureau AP. Ook president-commissaris Hans Dieter Pötsch en voormalig topman Martin Winterkorn worden verdacht van het manipuleren van de markt in 2015.

De Duitse aanklagers beschuldigen het drietal ervan de markt opzettelijk te laat te hebben geïnformeerd over wat het dieselschandaal Volkswagen zou kosten. Het aandeel Volkswagen ging dinsdag tussentijds meer dan 2 procent onderuit.

Winterkorn stapte kort na het schandaal op. In 2015 werd bekend dat 600.000 dieselauto’s expres waren voorzien van software die ervoor zorgde dat bij emissietesten lagere uitstootwaarden werden gemeten dan op de weg.

Eerder opende Duitsland al een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-topmannen Matthias Müller en Winterkorn die verdacht worden van marktmanipulatie. Een andere oud-topman, Oliver Schmidt, kreeg in 2017 zeven jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij ‘dieselgate’. Schmidt leidde van 2012 tot 2015 de productie- en milieutak van Volkswagen. Ook kreeg hij een boete van 400.000 dollar (339.000 euro) opgelegd.

Lees ook: De sjoemeldiesel rijdt voort. En iedereen kijkt naar elkaar