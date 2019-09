‘Sommige mensen barstten in huilen uit’

Paul en Tina Scheitzer lopen de luchthaven van Antalya richting uit en zoeken het trefpunt van reisagentschap Thomas Cook op. Het Duitse stel verheugt zich op een strandvakantie van tien dagen in de Turkse badplaats. Maar bij het trefpunt krijgen ze te horen dat hun hotel niet is betaald omdat het iconische Britse reisagentschap maandag faillissement heeft aangevraagd.

Een Turkse medewerker van Thomas Cook probeert de Scheitzers op vriendelijke toon uit te leggen wat er aan de hand is. Als ze in Antalya willen blijven, dan zullen ze nogmaals moeten betalen voor hun hotel en de kosten later moeten verhalen. Als ze dat niet willen, zit er niks anders op dan een nieuwe vlucht naar huis te boeken. „Ook die zal u helaas zelf moeten betalen”, zegt ze.

Scheitzer, een fabrieksarbeider uit Bremen, weet niet wat hij hoort. „Dit is waanzin”, roept hij verbolgen. „We hebben het hele jaar hard gewerkt om op vakantie te kunnen gaan. Ik heb deze reis al in februari betaald. En nu vertel je dat ik nogmaals moet dokken voor ons hotel? Dat komt neer op 2.000 euro. Zoveel geld heb ik niet. Dit is toch geen vakantie.”

Thomas Cook Miljoenen voor top nu omstreden Terwijl duizenden Thomas Cook-medewerkers hun baan kwijtraken en de Britse regering voor de immense taak staat om zo’n 150.000 vakantiegangers te repatriëren, ontluikt er woede bij de Britten. Die richt zich op de top van Thomas Cook, niet zozeer om het faillissement zelf, maar vooral vanwege de miljoenensalarissen en -bonussen die de top kreeg ondanks de financiële problemen. The Guardian somt wat bedragen op. Manny Fontenla-Novoa, die ceo was ten tijde van de megafusie tussen Thomas Cook en Mytravel, kreeg voor ruim vier jaar 17 miljoen pond uitgekeerd. Na meerdere onhandige overnames waaronder Mytravel liepen de schulden van Thomas Cook op tot meer dan 1 miljard. Die schuldenberg werd één van de belangrijkste reden voor het uiteindelijke bankroet. Fontenla-Noyoa’s opvolgster, Harriet Green, kreeg voor een kleine drie jaar bij het bedrijf 4,7 miljoen pond en een fikse aandelenbonus. Ze claimde ook jaarlijks 80.000 pond voor het vijfsterrenhotel waarin ze tijdens haar werkweken verbleef. Wel schonk ze een deel van haar inkomen aan goede doelen nadat Thomas Cook in opspraak raakte toen twee kinderen op vakantie overleden aan een koolmonoxidevergiftiging. De huidige topman, onder wiens bewind het bankroet werd aangevraagd, Peter Fankhauser, kreeg voor zijn kleine vijf jaar bij het bedrijf 8,3 miljoen pond, waaronder 4,3 miljoen aan bonussen. Tabloidkrant Daily Mail ‘onthulde’ maandag foto’s van het luxe huurhuis met buitenzwembad vlakbij Londen waar hij vertoefde met zijn gezin.

Tugba, de medewerkster van Thomas Cook, reageert fel. Ze is moeder van vier schoolgaande kinderen en heeft maandag plotseling te horen gekregen dat ze haar baan kwijtraakt. „Ik kan er ook niks aan doen meneer, ik ben maar een simpele werknemer. U had uw Duitse reisbureau moeten bellen om te informeren naar de status van uw vakantie.”

De Scheitzers hadden hun vakantie geboekt bij de reisorganisatie Onur, een dochterbedrijf van Thomas Cook. Ze hadden thuis het nieuws over het faillissement wel gezien, maar hadden zich niet gerealiseerd dat dit gevolgen zou hebben voor hún vakantie. De vlucht was immers niet geannuleerd. Dus zijn ze dinsdag nietsvermoedend in het vliegtuig naar Antalya gestapt.

Ze zijn lang niet de enige gedupeerde vakantiegangers. Maandag stonden er voor de luchthaven van de Turkse badplaats honderden mensen die terug naar huis wilden. „Ze moesten soms uren wachten voordat duidelijk was of ze naar huis konden”, zegt Turgay Efsuslu, medewerker van reisorganisatie Tursab in Antalya, dat samenwerkte met Thomas Cook. „Sommige mensen barstten in huilen uit, anderen begonnen te schreeuwen.”

Na het dramatische einde van Thomas Cook, de oudste reisorganisatie ter wereld, zijn zo’n 600.000 vakantiegangers gestrand in populaire vakantiebestemmingen over de hele wereld. Een grote reddingsoperatie is op touw gezet om ze thuis te brengen.

De Britse burgerluchtvaartautoriteit is begonnen om de 150.000 gestrande Britten terug naar huis te vliegen – maandag en dinsdag al zo’n 30.000. Het wordt de grootste repatriëringsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd. Doordat de vliegtuigen van Thomas Cook aan de grond staan, moeten er andere vluchten worden gecharterd.

Lees ook dit achtergrondverhaal over de repatriëring: Britse overheid gaat 150.000 gestrande vakantiegangers terughalen

In Turkije zijn 21.033 toeristen gestrand, voornamelijk in de populaire badplaatsen Dalaman, Bodrum en Antalya. De Turkse regering probeert hen gerust te stellen. „Als bedrijven extra betalingen vragen van gasten of ze uit hun kamer zetten, dan kunnen deze bedrijven juridische stappen verwachten”, aldus het ministerie van Toerisme maandag.

Maar hotels in Alanya die niet zijn betaald door Thomas Cook, vragen hun gasten wel degelijk een extra betaling, zegt een Turks-Nederlandse medewerkster van Thomas Cook die anoniem wil blijven. „En zoals dat gaat in Turkije proberen sommige hotels te profiteren door mensen twee keer te laten betalen.”

Sprookjespaleizen

In de badplaats Kundu, een kwartier rijden vanaf de luchthaven van Antalya, is weinig te merken van de problemen. Langs de kust staan tientallen resorthotels, die eruit zien als sprookjespaleizen of aangespoelde cruiseschepen. Het strand ligt vol bierdrinkende Duitsers, Nederlanders, Britten en Russen. Maar vrijwel niemand heeft geboekt bij Thomas Cook.

Geen van de hotelmanagers is bereid de pers te woord te staan. Ze zijn bang om te worden afgeschilderd als inhalig vanwege de dubbele betaling. Maar zij zijn zelf ook gedupeerd door het faillissement. Tegenover Reuters stelt de Turkse hotelfederatie dat Thomas Cook nog 100.000 tot 200.000 pond verschuldigd is aan sommige hotels.

Hoewel het moederbedrijf van Thomas Cook failliet is, worden er met de Nederlandse, Duitse, Belgische, Scandinavische afdelingen gesproken over een doorstart. De woordvoerder van de Nederlandse tak zei dinsdag dat die gesprekken nog in volle gang zijn. „De hoop is nog nergens opgegeven.”

In Antalya blijkt dat Intourist, een Russisch dochterbedrijf van Thomas Cook, voorlopig gewoon doorwerkt. Voor de aankomsthal staan tientallen Russische meisjes in blauw-witte uniformen te wachten om hun landgenoten op te vangen. In gebrekkig Engels ontkennen ze dat ze bang zijn om hun baan te verliezen.

Ismail Bölükbasi, assistent directeur van Intourist, zei tegen de Turkse website Turizm Günlügü dat het bedrijf geen last heeft van het faillissement. „Onze contracten, vluchten en financiële structuur staan volledig los van het moederbedrijf. We gaan gewoon door met onze activiteiten.”

Lees ook dit verhaal over hoe Thomas Cook in de problemen raakte: Thomas COok: te veel schulden, te log, te traag

Ook dinsdagavond arriveert de ene na de andere bus bij de luchthaven. Al snel staan er honderden vakantiegangers in de rij voor de veiligheidscontrole. De Nederlandse Mark van der Laan en zijn Duitse vriendin Sylvia Röskens roken nog een sigaret terwijl ze naar het scherm met vertrektijden turen. Hun vlucht heeft tien uur vertraging.

„Ik moest in de krant lezen dat Thomas Cook failliet is”, zegt Van der Laan. „Aanvankelijk sloegen we er niet veel acht op want wij hadden geboekt bij Onur. We hadden pas door dat er wat mis was toen we berichten van familieleden kregen: ‘hoe komen jullie terug?’.”

Behalve de vertraagde vlucht heeft het stel geen problemen gehad, hun hotel vroeg niet om een extra betaling. „Sterker nog: er is tot op heden niets van mijn rekening afgeschreven. Dit was de goedkoopste vakantie die ik ooit heb gehad.”