Reizen Thomas Cook Nederland gaan niet door

De door Thomas Cook Nederland geplande reizen gaan niet door. Maandag werd bekend dat de vakanties voor dinsdag geschrapt werden, nu blijkt dat veel van de latere reizen ook niet doorgaan. Wie via een reisbureau heeft geboekt, kan een alternatieve vakantie boeken. De kosten worden dan gedekt door het garantiefonds. Reizigers die geen alternatieve vakantie kunnen of willen boeken, krijgen binnenkort instructies over hoe zij hun geld terug kunnen krijgen, meldt Neckermann Reizen, dat ook onder de Nederlandse tak van Thomas Cook valt.

Neckermann verwacht niet dat de Nederlanders die nu op vakantie zijn problemen zullen ondervinden met hun terugvlucht. „De meeste vluchten zullen gewoon uitgevoerd worden”, schrijft het bedrijf.

Geen faillissementsaanvraag

Maandag deed de Nederlandse tak van Thomas Cook een melding van financieel onvermogen bij de SGR. Er kunnen geen nieuwe boekingen gemaakt worden. Thomas Cook Nederland is „op dit moment” niet failliet. Een woordvoerder van Thomas Cook laat desgevraagd weten dat er geen faillissement is aangevraagd. Het bedrijf hoopt er met een kapitaalinjectie van het niet-Britse deel van Thomas Cook weer bovenop te komen.

Garantiefonds SGR heeft een noodtelefoonnummer ingesteld voor gedupeerde reizigers. Zij kunnen bellen naar 070-3071111. Volgens een woordvoerder van de SGR zijn er ongeveer vijftigduizend gedupeerden. „Het garantiefonds heeft voldoende geld in kas om reizigers van een vakantie te voorzien of om ze het geld terug te geven”, aldus de woordvoerder. Reisorganisaties betalen jaarlijks aan het garantiefonds, waardoor het nu over 90 miljoen euro beschikt.

Tientallen reizigers blijken dinsdag toch het vliegtuig te hebben genomen, meldt persbureau ANP. Zij zouden op eigen verantwoordelijkheid met het vliegtuig van Transavia op reis zijn gegaan.

