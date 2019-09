Rechter verbiedt appeltjesgroene gevel in Den Helder

Twee jaar geleden besloot Ineke van Amersfoort (82) dat haar huis in Den Helder een nieuwe lik verf nodig had. De kleur: fel appeltjesgroen. Het leidde tot een juridisch conflict waar de rechter dinsdag een - voorlopig - einde aan maakte. Haar huis moet opnieuw geschilderd worden, in een rustigere kleur.

De huizen in de wijk Boatex moeten in pasteltinten geschilderd zijn en haar groen valt daarmee uit de toon. Volgens de gemeente past haar felle kleur niet bij het „lokale welstandsbeleid”. Ze kreeg de opdracht om haar huis binnen een jaar een andere, kalmere kleur te geven. Van Amersfoort deed dat niet en stapte naar de rechter. Ze wil haar huis niet opnieuw schilderen, want zij wordt wél blij van de kleur.

De rechter bekijkt samen met eigenaresse Ineke van Amersfoort (82) het groene huis in Den Helder. Foto Koen van Weel/ANP

Omwonenden vinden de kleur te opvallend. Een buurman is volgens het het Noordhollands Dagblad bang dat ook zijn huis door weerkaatsing een groene gloed krijgt. Van Amersfoort lag overigens al sinds 2008 overhoop met de buurt, haar huis had toen al een andere groene kleur.

Haar buren hebben huizen die donkerrood of antracietgrijs zijn - „ook geen pasteltinten”, aldus Van Amersfoort tegen de rechter. Enkele weken geleden kwam de rechter met eigen ogen het appeltjesgroen bekijken. Die keek niet naar de vraag of het groen „mooi of vrolijk is”, maar of de kleur in strijd was met de eisen van de welstand. Conclusie: de kleur wijkt inderdaad „buitensporig” af. Het is niet bekend of Van Amersfoort in beroep gaat, maar als ze dat niet doet moet ze voor 22 oktober haar voor- en achtergevel hebben geschilderd.