Raad voor de Kinderbescherming kan wachtlijst niet terugdringen

Het lukt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nog niet genoeg kinderen te helpen. Vanaf januari zou de wachtlijst moeten zijn gereduceerd tot 750 kinderen. Dat doel gaat de Raad niet halen, blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheid en Jeugd.

Uit een voortgangsrapportage van de inspectie blijkt dat de Raad in de eerste vier maanden van dit jaar de wachtlijst niet heeft verkleind. Op de landelijke wachtlijst van de RvdK staan nu rond de 3.000 kinderen, dat waren er begin dit jaar nog 2.800. Die wachten gemiddeld langer dan het doel van tien dagen per kind. „Maar dat is op dit moment onhaalbaar”, aldus een woordvoerder.

Opvanggezinnen

De Raad voor de Kinderbescherming zegt het probleem van de wachtlijsten niet alleen op te kunnen lossen. Als nu meer zaken worden behandeld, belanden de kinderen bij een volgende instantie of instelling ook weer op een wachtlijst, zegt de woordvoerder. Zo zijn er in de provincie Zeeland te weinig opvanggezinnen beschikbaar waar kinderen kunnen worden opgevangen.

Ook problemen met het personeelsbestand zijn volgens de woordvoerder. „Op papier hebben we genoeg medewerkers voor het aantal zaken dat we moeten behandelen”, zegt hij. „Maar niet iedereen is inzetbaar.”