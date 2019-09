Postuum album van Leonard Cohen verschijnt in november

Van de eind 2016 overleden Canadese dichter en zanger Leonard Cohen verschijnt eind november een album met nieuwe nummers. Dat is op zijn website bekendgemaakt.

Het album, Thanks for the Dance getiteld, is samengesteld door zoon Adam Cohen, die zijn vader ook hielp met het produceren van zijn veertiende en laatste album, het in 2016 verschenen You Want It Darker. Het was zijn vaders laatste wens, zegt de jonge Cohen, om de songs die voor dat laatste album afvielen alsnog te voltooien.

Dat heeft Adam Cohen gedaan met diverse artiesten uit de begeleidingsband van zijn vader en met hulp van indiemuzieksterren als Beck, Bryce Dessner van The National, Richard Reed Parry van Arcade Fire en Damien Rice. Daarnaast hebben ook de bekende producers Daniel Lanois en Patrick Watson en het Berlijnse koor Cantus Domus meegewerkt.

Bij het componeren en arrangeren van de muziek bij de al door Cohen ingezongen woorden zijn de samenstellers trouw gebleven aan zijn meest karakteristieke muzikale handtekeningen, zegt zijn zoon Adam. „Wat me het meest aan het album ontroert, is de geschrokken reactie van degenen die het album al hebben gehoord. ‘Leonard leeft!’ krijg ik steeds te horen.”

Op YouTube is al één song van het album te beluisteren, het slechts 1,13 minuut durende ‘The Goal’. Daarin bezingt Cohen zijn sterfelijkheid: „Settling at last / Accounts of the soul / This for the trash / That paid in full.”

In een interview met The New Yorker dat een maand voor zijn dood werd gepubliceerd, betwijfelde de ernstig zieke Cohen of hij zijn laatste songs nog zou kunnen afmaken. „Misschien krijg ik een tweede wind, ik weet het niet”, zei hij. „Ik ben klaar om te sterven.”

In september 2018, twee jaar na zijn dood, verscheen al de bundel The Flame, met de laatste gedichten en teksten van Cohen. Zoon Adam Cohen stelde ook die bundel samen. In een vraaggesprek met The Guardian zei Adam Cohen toen dat zijn vader in de laatste maanden van zijn leven „een man op een zoektocht was, op een missie”.