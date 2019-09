Poedelnaakte rouwverwerking

Had de Vlaamse komedie De Patrick ook gewerkt op een gewone camping in plaats van een nudistenvereniging? Vermoedelijk wel, de plot en grappen zijn sterk genoeg. Maar die naakte middelbare lijven – hulde aan de dappere acteurs! – die in het bos truttig doen voorziet alles van een laag terloops absurdisme.

Nudisme is gewoon koddig: zelf koester ik warme herinneringen aan het Friese nudistenterrein waar ik als pré-puber weinig enthousiast mijn weekeinden doorbracht. De vaders die zich op kille lentedagen in Noorse truien met bungelende kraantjes rond het kampvuur verzamelden. Naaktvolleybal.

De Vlaamse regisseur Tim Mielants, zelf telg uit een nudistengeslacht, melkt die vervreemding fraai uit: De Patrick is een erg geestige film. Antiheld is de 38-jarige sul Patrick (Kevin Janssens), die werkt op de nudistencamping van zijn vader. Na diens dood moet Patrick het alleen rooien met de kibbelende clan vaste gasten onder leiding van Herman, een konkelende – en in Vlaamse ogen vermoedelijk typisch Nederlandse – regeltjesfetisjist (Pierre Bokma in topvorm).

Patrick heeft andere zorgen: hij zoekt obsessief naar een hamer die uit zijn werkplaats verdween en ondervraagt als detective Poirot met kraantje de verdachten. Staat die verdwenen hamer voor de ontkenningsfase van zijn rouwproces? Met zijn unieke mix van detective, slapstick en lullige intriges maakt dat De Patrick tot de grappigste rouwverwerking ooit.

Komedie De Patrick. Regie: Tim Mielants. Met: Kevin Janssens, Pierre Bokma, Jemaine Clement, Hannah Hoekstra. In 31 bioscopen ●●●●●