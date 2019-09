Patiënt filmt opnieuw vanuit tbs-kliniek en deelt beelden online

Een patiënt uit de tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft daar heimelijk video’s gemaakt en deze op YouTube gedeeld. Het is de tweede keer dat de man vanuit een tbs-kliniek beelden op internet zet. Vier jaar geleden deed hij hetzelfde vanuit de Van Mesdagkliniek in Groningen. Een woordvoerder bevestigt desgevraagd dat de beelden gemaakt zijn in de Limburgse kliniek.

Het is voor patiënten verboden smartphones en andere opname-apparatuur bij zich te hebben. Ook mogen zij niet op internet. De man zegt in een van de bijschriften van de video’s dat hij de beelden zelf online heeft gezet. Hij heeft het over „traag internet” en „laat in de avond 4G”. De man maakte de beelden met een smartphone en smartwatch.

De meeste beelden zijn maandag online verschenen, maar dateren al van begin dit jaar. Zijn telefoon en smartwatch zijn volgens de woordvoerder van De Rooyse Wissel tijdens een recente kamercontrole in beslag genomen. De tbs-kliniek gaat met de man „het gesprek aan over de vervolging van zijn behandeling”. „Het is duidelijk dat deze man niet om kan gaan met vrijheden die hij binnen de kliniek heeft, dus zijn vrijheid zal beperkt gaan worden”, aldus de woordvoerder.

Op de beelden is te zien hoe de patiënt zich vrijelijk beweegt door de kliniek. Hij filmt mede-patiënten en behandelaars in verschillende ruimtes. De man laat zien hoe hij met de sleutel, die hij naar eigen zeggen van een van behandelaar heeft gekocht, naar een afzonderingskamer gaat.

Wiet uit de kliniek

Verder laat hij beelden zien van wiet die door mede-patiënten in de kliniek zou zijn gekweekt en toont hij een kartelmes. Hij zegt te verblijven op de intensieve zorgafdeling, waar volgens hem een „veiligheidslek” is. Hij zou zijn medicijnen weken kunnen opsparen omdat volgens hem niet gecontroleerd wordt of die ingenomen worden. De man beweert dat het personeel „omkoopbaar” en „snel bang” is.

Hoe de man opname-apparatuur de kliniek in heeft gekregen en hoe de beelden vervolgens op YouTube zijn beland, weet de woordvoerder van De Rooyse Wissel niet. Zij ontkent dat de man zich vrijelijk door de kliniek kan bewegen en volgens haar worden behandelaars niet omgekocht. Ook zou er volgens de woordvoerder geen wiet gekweekt worden in de kliniek. De Rooyse Wissel wist dat de man eerder in een Groningse kliniek ook filmpjes online had gezet.

Hij zette in 2015 al een veertigtal filmpjes vanuit de Van Mesdagkliniek op YouTube. Volgens RTV Noord maakte hij toen grappen over de actualiteit en filmpjes waarop hij gekke bekken trok. Zijn behandeling zou zijn stopgezet en hij zou zijn overgeplaatst naar de afdeling ‘zeer intensieve zorg’, waar hij volgens RTV Noord achttien uur per dag op zijn kamer zat.