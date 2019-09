Op ‘autocratendag’ draaien de leiders hun plaat grijs

Donald Trump gebruikte de jaarlijkse gelegenheid de wereld toe te spreken voor een herhaalde liefdesverklaring aan de natiestaat en voor felle uithalen naar Iran, China en Venezuela. De toekomst, zei hij in de Algemene Vergadering van de VN, is niet aan globalisten, maar aan de patriotten – een thema dat hij al eerder aansneed, maar dat in de tempel van het multilateraal overleg nog steeds klinkt als een provocatie.

Daarnaast presenteerde de president een bonte waaier aan maatschappelijke standpunten. Hij was aartsconservatief én vooruitstrevend. Hij haalde uit naar ngo’s die open grenzen bepleiten. Hij bekritiseerde voorstanders van abortus, maar kwam tegelijk op voor homoseksuelen en bekritiseerde landen waar LGBTQ worden vervolgd. Hij brak een lans voor een grotere rol van vrouwen in de economie.

Hij kwam op voor de demonstranten in Hongkong en maande China om de internationale afspraken over de onafhankelijke positie van Hongkong te respecteren. Hij herhaalde de kritiek op social media-bedrijven die te veel invloed hebben en sommige meningen niet zouden toelaten.

De openingssessie van de Algemene Vergadering was dinsdag in handen van conservatieve autocraten. Politico had het al over ‘dictator day’. Vóór Trump sprak, dat is traditie, de president van Brazilië. Na Jair Bolsonaro kwam president Sisi van Egypte en de Turkse president Erdogan. Ze overschreden hun spreektijd royaal.

Steun voor Johnson

Later op de dag zou met Zwitserland, Kroatië en Frankrijk een ander politiek geluid klinken. Voor Nederland zou koning Willem-Alexander spreken. Trump stak Boris Johnson nog een hart onder de riem door te herhalen dat de VS klaar staan om een geweldige handelsovereenkomst met het VK te sluiten als Brexit eenmaal rond is.

De Braziliaanse president Jair Messias Bolsonaro tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Foto Jusin Lane / EPA

Bolsonaro nam stelling tegen critici die hem verwijten de Amazone te verkwanselen voor economisch gewin. „We weten dat alle landen problemen hebben. De sensationele aanvallen die we te verduren kregen over de [bos]branden hebben ons nationale sentiment aangewakkerd.” Hij bestreed dat de Amazone wordt vernield en haalde ook uit naar mensen met ‘politiek correcte’-denkbeelden, die het publiek debat voortdurend ontdoen van gezond verstand.

Erdogan nam het op voor migranten, moslims en joden die worden getroffen door haatmisdaden en verwees naar de moord op 51 mensen in twee moskeeën in Nieuw Zeeland. Hij herhaalde zijn pleidooi voor een Palestijnse staat en onderstreepte zijn verhaal met landkaarten.

Trump sprak zoals verwacht in scherpe bewoordingen over Iran. Dat land heeft een moorddadig regime dat er alles aan doet om nucleaire wapens te bemachtigen en raketten om ze te vervoeren, aldus Trump. „Alle landen moeten handelen. Geen enkele regering mag de Iraanse bloeddorstigheid subsidiëren.” Trump kreeg maandag een steuntje in de rug van Europese landen toen Duitsland, Frankrijk en het VK in navolging van de VS Iran aanwezen als verantwoordelijke voor de aanslag op olie-installaties in Saoedi-Arabië.