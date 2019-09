Nog geen vergunningen aangevraagd voor Formule 1-race bij Zandvoort

Het circuit van Zandvoort heeft nog steeds geen natuurvergunning aangevraagd bij de provincie Noord-Holland om werkzaamheden te mogen uitvoeren ter voorbereiding van de Grand Prix in het eerste weekeinde van mei volgend jaar. Dat blijkt uit correspondentie tussen de provincie Noord-Holland en de rechtbank Noord-Holland.

De aanvraag voor de beide vergunningen ligt stil omdat onduidelijk is hoe moet worden omgegaan met de uitstoot van stikstof die met de werkzaamheden gepaard gaat. Woensdag komt daarover een advies van de commissie-Remkes.

Beschermd duingebied

Milieuclub Stichting Duinbehoud maakte onlangs bij de rechtbank bezwaar tegen de werkzaamheden in het Europees beschermde duingebied Kennemerland-Zuid, waarnaast het circuit ligt. Er worden nog tribunes gebouwd en wegen en tunnels aangelegd. Zolang organisator Dutch Grand Prix nog niet beschikt over een natuurvergunning én over een omgevingsvergunning van de gemeente Zandvoort, kunnen deze werkzaamheden niet beginnen.

„Deze brief van de provincie Noord-Holland betekent dat de Formule 1 niet kan worden verreden binnen de bestaande vergunningen”. zegt Marc Janssen van Duinbehoud. Het circuit van Zandvoort ligt pal naast een Natura2000 gebied, dat schade lijdt door stikstof. „De kwestie is zorgelijk, maar we gaan er van uit dat de race niet in gevaar komt”, zegt een woordvoerder van Dutch Grand Prix.

