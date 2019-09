Niet goed genoeg naar ‘Widows’ gekeken

The Kitchen wil veel, te veel, het eindresultaat voelt daardoor vooral gekunsteld en nietsig. Drie topactrices (Melissa McCarthy, Tiffany Haddish en Elisabeth Moss) spelen de echtgenotes van drie criminelen die in het New York van de jaren zeventig worden opgepakt na een overval. De Ierse maffia waar hun familieleden deel van uitmaken, biedt de vrouwen niet de beloofde hulp. Sowieso blijkt de criminele organisatie geen oog meer te hebben voor de noden van de buurtbewoners van Hell’s Kitchen, ondanks dat velen hen betalen voor bescherming. Het drietal besluit de zaakjes van hun echtgenoten over te nemen, want wie kan er nu beter ‘zorgen’ voor de buurt dan een stelletje vrouwen met kennis van criminaliteit? In The Kitchen meppen mannen er lustig op los, maar al snel blijkt dat deze vrouwen even goed psychopatische en machtswellustige trekjes kunnen vertonen.

De feministische boodschap van de makers is vet aangezet en ondergraaft daardoor zichzelf; van de openingsmuziek – It’s a Man’s Man’s World – tot de soms geforceerd aanvoelende dialogen van de drie over hun positie als vrouw. Het grootste probleem van The Kitchen – waarvan het scenario is gebaseerd op een comicbook-reeks – is vooral dat de actie niet spannend genoeg is om je te laten vergeten hoe oppervlakkig de personages en het verhaal zijn. Voeg daar de wat ambigue boodschap aan toe dat vrouwen goed kunnen ‘zorgen’ voor een wijk en slecht uitgewerkte lijnen over raciale kwesties en je krijgt een plichtmatig aanvoelende film. Steve McQueen bewees afgelopen najaar in Widows dat het combineren van zaken als ras, sekse en afhankelijkheid in een actiefilm een enorm spannende cocktail kan opleveren. The Kitchen kan daar niet aan tippen.

Actie The Kitchen Regie: Andrea Berloff. Met: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Domhnall Gleeson, Elisabeth Moss, Brian d’Arcy James. In: 59 bioscopen ●●●●●

