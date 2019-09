Negen kijktips voor het Nederlands Film Festival

Niemand in de stad Documentairemaker Michiel van Erp schoot met zijn eerste speelfilm in de roos. Niemand in de Stad, gebaseerd op een roman van Philip Huff, beschrijft de groeipijnen van drie leden van het Amsterdams Studenten Corps, die het einde van hun studententijd zien naderen. Economisch, direct en met vaart verteld. Voortreffelijk geacteerd. Met negen nominaties favoriet bij de Gouden Kalveren.

Bumperkleef De nieuwe, geestige film van regisseur Lodewijk Crijns gaat over een ruzie in het verkeer die volledig escaleert. Crijns tekende eerder voor Alleen maar nette mensen en Jezus is een Palestijn. Met Jeroen Spitzenberger, Anniek Pheifer en Willem de Wolf.

Kapsalon Romy De nieuwe speelfilm van Mischa Kamp, bekend van de kinder-klassieker Het Paard van Sinterklaas, naar een scenario en gelijknamig boek van Tamara Bos. Drie generaties zien zich geconfronteerd met de gevolgen van alzheimer. Met Beppie Melissen en de 11-jarige, debuterende Vita Heijmen.

Oogverblindend Als eerbetoon aan Rutger Hauer vertoont NFF deze bijzondere film uit 2009 waarin hij met zijn stem een hoofdrol speelt. Eenzame jonge vrouw in Amsterdam (Georgina Verbaan) krijgt bij toeval een man in Argentinië aan de telefoon (Hauer). In aanwezigheid van regisseur Cyrus Frisch.

De belofte van Pisa Een film van regisseur Norbert ter Hall, gebaseerd op het succesvolle boek van Mano Bouzamour. De vijftienjarige Samir wordt op het Muzieklyceum in Amsterdam-Zuid aangenomen. Van zijn tien jaar oudere broer Mo moet hij hoe dan ook zijn school afmaken, ook al is hij als enige leerling van Marokkaanse afkomst een vreemde eend in de bijt.

Puck & Hans – Made in Holland Portret van het succesvolle modeduo Puck Kroon en Hans Kemmink. Documentairemaker Peter Wingender volgde hen in de aanloop naar een grote overzichtstentoonstelling van hun werk in het Amsterdam Museum in de zomer van 2017.

Celibaat In het klooster leiden de Kruisheren van Sint Agatha een celibatair bestaan. Maar over hun seksuele onthouding wordt nauwelijks gesproken. Langzaam wordt dit gevoelige thema toch bespreekbaar in een observerende documentaire van Daan Jongbloed.

God Only Knows Gastprogrammeur Halina Reijn koos voor dit familiedrama van regisseur Mijke de Jong. „Als regisseur is Mijke de Jong in staat doorgewinterde acteurs allemaal nieuwe kanten op te sturen. Kleine film, goed geschreven, briljant geacteerd.”