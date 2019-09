Lichaam Franco definitief van ereplek naar begraafplaats

Het stoffelijk overschot van de Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) zal definitief worden opgegraven uit het staatsmausoleum de Vallei der Gevallenen en herbegraven op een minder controversiële plaats. Dat heeft het Spaanse hooggerechtshof dinsdag geoordeeld. In het staatsmausoleum ligt hij naast de tienduizenden slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog die hij zelf begon in de jaren 30 van vorige eeuw.

Het plan is nu om Franco naast het graf van zijn vrouw te begraven op de El Pardo-begraafplaats ten noorden van Madrid. Het parlement heeft een jaar geleden besloten dat Franco’s lichaam uit de tombe gehaald moest worden. Zijn nabestaanden tekenden daartegen bezwaar aan en als hij dan toch weggehaald moest worden, dan moest zijn stoffelijk overschot worden bijgezet in het familiegraf in de Almudena-kathedraal, middenin de hoofdstad Madrid. Het hooggerechtshof heeft dit verzoek afgewezen.

De Spaanse burgeroorlog duurde van 1936 tot 1939 en werd gewonnen door Franco, die nadien tot zijn dood dictator bleef van het Zuid-Europese land. Franco gaf tijdens zijn leven opdracht voor de bouw van de Vallei der Gevallenen. Op het ereveld liggen ook slachtoffers begraven van Franco’s troepen. Nabestaanden willen graag dat de dictator er weg wordt gehaald. Het mausoleum is een bedevaartsoord voor extreemrechts en fascistische groeperingen geworden.

De Spaanse president Pedro Sánchez noemt de beslissing van het hooggerechtshof op Twitter „een grote overwinning”. „De vastberadenheid om het lijden van de slachtoffers van Franco te herstellen, is altijd de beweegreden van de regering geweest. Gerechtigheid, herinnering en waardigheid.”