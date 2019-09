Heel Friesland door om de ‘blokkeerfriezen’ te steunen

‘Jenny Douwes moat FRIJ sprutsen wurde.’ Vrijspraak dus, vindt Kerst Huisman (79), of een kleine boete, maar geen 240 uur taakstraf. En dus trekt Huisman sinds het vonnis tegen de ‘blokkeerfriezen’ eind 2018 met deze tekst op zijn sandwichbord door de provincie. Dokkum, Harkema, Grou, Burgum, Kollum, Buitenpost, Sneek, Drachten, Gorredijk. In bijna twintig Friese plaatsen liep de schrijver rond en deelde hij ansichtkaarten uit aan passanten. Die konden ze ‘oan Justysje’ versturen, voor ‘frijspraak, respectivelik radikale straffermindering’ voor alle Blokkeerfriezen - maar toch vooral voor Douwes.

Huisman staat op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Hier werden begin november vorig jaar vierendertig Friezen veroordeeld tot taakstraffentot 240 uur, omdat zij in 2017 drie bussen van Kick Out Zwarte Piet hadden tegengehouden. Anti-Zwarte Piet-activisten wilden bij de landelijke sinterklaasintocht in het Friese Dokkum demonstreren, maar werden na de blokkade op de A7 teruggeleid naar de Randstad. Het risico op ongeregeldheden was volgens de autoriteiten te groot. De blokkeerfriezen kregen taakstraffen, niet alleen voor het versperren van de snelweg, maar ook omdat zij de activisten hun demonstratierecht hadden ontnomen.

Hoger beroep

Vijftien van de veroordeelden gingen in hoger beroep, evenals het OM, en dus staan ze dinsdag weer op datzelfde Wilhelminaplein, nu bij het Gerechtshof. En opnieuw wijst de rechter vlak voor de sinterklaasintocht het vonnis. „Heel opvallend”, zegt Sander Slijver (38). Hij vindt net als de andere verdachten niet erg dat zijn naam wordt genoemd. VolgensSlijver blaast het OM „een veredelde verkeersovertreding” onnodig op en worden hij en zijn medeverdachten „als voorbeeld gesteld om een eventuele opstand de kop in te drukken”. Maar het ging niet om Zwarte Piet of diens kleur, zegt Slijver, een punker met lichtblauwe hanekam, neusring en klompen. „Zwarte Piet kan me m’n reet roesten. Het ging ons om de veiligheid van de kinderen.”

Slijver moet woensdag voorkomen, samen met negen andere verdachten. Dinsdag zijn de eerste vijf aan de beurt. Allen benadrukken ze dat ze „goede bedoelingen” hadden. Ze snappen niet dat ze veroordeeld zijn, laat staan tot zulke hoge straffen. Spijt hebben ze niet; justitie maakt hun rol groter dan die in werkelijkheid was, zeggen ze. Douwes, die volgens de rechter „als een soort boegbeeld van de beweging naar voren is gekomen” en als enige opruiing ten laste gelegd heeft gekregen, had via Facebook weliswaar tot een langzaamaanactie opgeroepen, maar niet tot een blokkade, zegt ze. Bovendien trok ze haar oproep in toen justitie haar daar om vroeg.

Mok

Na de zitting duwt een van de blokkeerfriezen demonstrant Huisman een mok in de hand, met een rechtbanktekening van hemzelf, Slijver, maar ook Douwes. „Een bedankje voor de steun.” Huismans hand verschijnt vanonder zijn sandwichbord en gaat over de tekening. Zijn vinger blijft hangen bij de beeltenis van Douwes. „Kijk nou”, zegt de man. „Toch wel een vrouw met karakter.”