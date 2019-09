Google hoeft ‘vergeetrecht’ niet wereldwijd toe te passen

Google hoeft verwijzingen naar gevoelige persoonlijke informatie niet wereldwijd te verwijderen uit zijn zoekresultaten. Dat heeft het Europees Hooggerechtshof dinsdag besloten. Binnen de Europese Unie moet het techbedrijf sinds 2014 het ‘vergeetrecht’ wel naleven.

Gebruikers kunnen bij Google zelf een verzoek indienen om bepaalde sites niet te laten zien als iemand op hun naam zoekt. Alleen in Nederland gebeurde dat al sinds de invoering van het vergeetrecht zo’n 40.000 keer.

De uitspraak van het hof volgt op een zaak tussen de Franse privacywaakhond CNIL en Google. CNIL eiste dat Google niet alleen binnen Europa, maar ook wereldwijd links naar pagina’s met schadelijke of valse informatie over een persoon zou verwijderen. Als iemand via google.com op een naam zoekt, zijn de links nog steeds beschikbaar. Google weigerde dit, waarop de waakhond het techbedrijf in 2016 een boete van 100.000 euro oplegde.

Google ging tegen de boete in beroep. Nu oordeelt het Europees Hof dat de blokkeerfunctie voor Europese gebruikers voldoende is. Volgens Google zou het wereldwijd verwijderen van zoekresultaten autoritaire regimes helpen bij het schenden van mensenrechten. Het bedrijf werd daarin gesteund door onder meer Microsoft en de Wikimedia Foundation.