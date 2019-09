Europees Hof: belastingdeal Nederland met Starbucks eerlijk

Nederland heeft geen ongeoorloofde staatssteun verleend aan Starbucks. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dinsdag bepaald. Het hof gaat niet mee in een eerder oordeel van de Europese Commissie dat de fiscus de Amerikaanse koffiereus oneerlijke belastingvoordelen had verleend.

De fiscus heeft in 2016 25,7 miljoen euro teruggevorderd bij Starbucks vanwege het oordeel van de Europese Commissie. Dit was ondanks de beroepsprocedure verplicht. Als de Europese Commissie geen beroep aantekent tegen de uitspraak van het Gerecht, kan dit bedrag teruggegeven worden aan Starbucks.

Rulings

De zaak rondom de belastingvoordelen van Starbucks loopt al jaren. De Europese Commissie oordeelde in 2015 dat de belastingregeling die de koffieketen met Nederland had gesloten, in strijd is met Europese wetgeving. Door een speciale regeling zou Nederland Starbucks „oneerlijke voordelen ten opzichte van andere bedrijven” hebben gegeven, wat de Commissie bestempelde als ongeoorloofde staatssteun. Zij stelde dat de Nederlandse belastingdienst miljoenen aan misgelopen belastingen moest terugvorderen.

De deal heeft te maken met een samenwerking tussen Starbucks Nederland en zusterondernemingen in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Starbucks Nederland zou jarenlang te veel voor koffiebonen en kennis van deze zusterondernemingen hebben betaald. Daardoor maakte Starbucks in Nederland minder winst en hoefde het bedrijf hier dus minder belasting te betalen.

Deze prijzen waren vastgelegd in een zogenoemde Advance Pricing Agreement, waarin een bedrijf met de Belastingdienst afspreekt welke prijzen het mag rekenen als het zaken koopt van andere bedrijfsonderdelen. Nederland heeft vergelijkbare rulings gemaakt met andere grote bedrijven. De EC onderzoekt momenteel de deals die de fiscus sloot met Ikea en Nike.