Een beetje rapper wil gezien worden met de krant

Dure horloges, snelle auto’s en veel cash op zak. Dat is wel zo’n beetje het cliché-beeld van rappers. Maar ook de papieren krant blijkt een begerenswaardig accessoire. Snoop Dog liep op de troepen vooruit in 1994 (met de Daily Star die opriep hem het land uit te gooien). Dit jaar lieten Faberyayo (Jeugd van Tegenwoordig), Jairzinho en Snelle zich in beeld brengen met een kwaliteitskrant. Twee keer NRC, één keer het FD. Fijne reclame bij een jonge doelgroep. Of niet?

Bij nadere beschouwing komt de krant er minder goed vanaf. Faberyayo zingt in Legokastelen: „Ik lees per ongeluk weer eens de krant/ En zie dat de storm eraan komt/ ik weet ook niet waar het schip straks strandt. [...] En ik vind dat ook niet interessant/ als het kasteel maar afkomt.” Jairzinho legt in het nummer Op tijd snel de krant weg als hij wordt gebeld (op een draaitelefoon – ook zo’n achterhaald ding). Snelle ligt er weliswaar chill bij, op de bank met het FD, maar de vraag is of hij dat zelf bedacht heeft. De foto is reclame voor boxershorts. Het thema was: ‘Rust met Snelle’, legt een medewerker uit.