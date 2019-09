Dieselschandaal blijft Volkswagen achtervolgen

Al zet Volkswagen vol in op elektrisch, het kan z’n vieze dieselverleden maar niet van zich afschudden. Dinsdag heeft het Duitse Openbaar Ministerie de allerhoogste baas van de Volkswagengroep Herbert Diess aangeklaagd wegens marktmanipulatie. Hij zou in 2015 beleggers opzettelijk te laat hebben geïnformeerd over wat het dieselschandaal het bedrijf zou kosten. Ook president-commissaris Hans Dieter Pötsch en voormalig topman Martin Winterkorn worden daar nu van verdacht.

Diess is strijdlustig. Hij liet meteen weten dat hij niet zal opstappen als topman en dat hij de aantijgingen met „alle mogelijke juridische middelen” zal aanvechten. Hij trad immers pas in juli 2015 aan als baas bij het merk Volkswagen, twee maanden voordat het schandaal naar buiten kwam. Hij kon toen niet overzien dat het schandaal financiële gevolgen zou hebben voor de beleggers, stellen zijn advocaten tegen persbureau Reuters. Diess werd in 2018 baas van de hele groep.

Zes topmannen

Oud-topman Martin Winterkorn vertrok wel, in november 2015, twee maanden nadat de Amerikaanse autoriteiten Volkswagen op fraude betrapten. Het was immers onder zijn bewind dat technici manipulatieve software in dieselauto’s bouwden, waardoor die op de rollenbank schoner waren dan in werkelijkheid. Sommige auto’s stootten op de weg tot wel veertig keer meer schadelijke stikstofoxiden uit dan in de tests. Volkswagen maakte kort daarna bekend dat het om 11 miljoen auto’s ging. Ook de Duitse en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken Winterkorn voor zijn rol in het schandaal.

De teller van verdachte en veroordeelde topmannen bij het concern staat nu op zes. Ook naar Matthias Müller, die een paar jaar tussen Winterkorn en Diess bestuursvoorzitter was, loopt een onderzoek wegens marktmanipulatie. Een andere oud-topman, Oliver Schmidt, kreeg in 2017 zeven jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij het schandaal. Schmidt leidde van 2012 tot 2015 de productie- en milieutak van Volkswagen. Twee maanden geleden werd de oud-topman van Audi, Rupert Stadler, in staat van beschuldiging gesteld voor betrokkenheid.

Het dieselschandaal breidde zich van Volkswagen snel uit naar andere fabrikanten. BMW en Daimler worden nu onderzocht op emissiefraude en tegen Renault en Fiat lopen strafrechtelijke onderzoeken. Vorig jaar was er nog een inval bij Opel. Met handige trucs in de motor wisten deze fabrikanten in het laboratorium uitstoot weg te moffelen.

Als gevolg van de schandalen én de aangescherpte emissienormen in Europa zijn dieselauto’s minder in trek. Uit cijfers van het Britse adviesbureau Jato blijkt dat in 2018 in Europa 36 procent van de nieuw verkochte auto’s op diesel rijdt. In 2011 was dat 55 procent. Voor de luchtkwaliteit is dat goed nieuws. Het Europese milieuagentschap berekende dat in Europa 72.000 mensen voortijdig sterven door stikstofoxiden, die voor een groot deel uit dieselauto’s komen.