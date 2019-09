Democraten beginnen onderzoek naar afzetting van president Trump

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden beginnen een impeachment-onderzoek tegen president Trump. Dat heeft Nancy Pelosi dinsdagavond bekend gemaakt.

Pelosi hield om elf uur ’s avonds Nederlandse tijd een persconferentie. Daarin deelde zij mee dat „niemand boven de wet staat". De justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden zal een procedure beginnen die uiteindelijk tot afzetting van de president zou kunnen leiden. Daarmee is de crisis in de Amerikaanse politiek binnen een week tot een kookpunt gekomen.

Aanleiding is een telefoongesprek dat president Trump in juli voerde, waarin hij zijn Oekraïense ambtgenoot vroeg te helpen bij onderzoek naar Trumps politieke rivaal Joe Biden. Een functionaris van een inlichtingendienst deed een anonieme melding wegens „dringende zorgen” over de inhoud van dat telefoontje.

Terwijl Trump de afgelopen week zijn verklaringen steeds bijstelde na elke nieuwe onthulling en zijn medewerkers weigerden duidelijkheid te scheppen over de kwestie, bleek dat een ruime meerderheid van de Democratische Afgevaardigden nu impeachment steunt.

De vooralsnog belangrijkste Democratische presidentskandidaat, Joe Biden, zei dinsdag in een verkiezingsspeech dat impeachment de enig overgebleven mogelijkheid is als Trump blijft weigeren het Congres te informeren. Trump zelf twitterde dinsdag vanuit New York, waar hij bij de VN-top aanwezig is, dat hij bereid is woensdag het „volledige transcript” van het bewuste telefoontje vrij te geven.

Afgelopen week werd duidelijk dat Trump de Oekraïense president Zelensky heeft gevraagd onderzoek te doen naar de activiteiten van Joe Biden – zijn mogelijke rivaal voor de verkiezingen van volgend jaar – en diens zoon Hunter in Oekraïne, in de jaren dat Biden sr. vicepresident was en als bewindsman Oekraïne in zijn ‘portefeuille’ had.

Eerdere ontkenningen ten spijt blijkt dat niet alleen de persoonlijk advocaat van Trump al maanden bezig is met onderzoek naar mogelijke corruptie van vader en zoon Biden, maar ook dat de president zijn medewerkers heeft bevolen de uitkering van door het Congres unaniem toegezegde steun aan bondgenoot Oekraïne uit te stellen totdat hijzelf met Zelensky had gesproken. Zodoende heeft het er de schijn van dat Trump zijn presidentiële bevoegdheden heeft gebruikt om kandidaat Trump te bevoordelen – en dat met de wellicht afgedwongen hulp van een buitenlandse mogendheid.

Klokkenluider

De zaak kwam aan het licht toen een functionaris van een niet nader aangeduide inlichtingendienst lucht kreeg van het telefoongesprek – waarin Trump „acht keer” de president van Oekraïne om onderzoek naar Biden zou hebben gevraagd. De functionaris diende een formele klacht in onder het klokkenluidersstatuut van de inlichtingendiensten.

Maandag werd duidelijk hoe de vertrouwelijke klacht de buitenwereld heeft bereikt. De inspecteur-generaal voor de inlichtingendiensten, Michael Atkinson, door Trump aangesteld, heeft op 17 september een brief gestuurd aan de Democratische voorzitter van en de belangrijkste Republikein in de Huis-commissie voor de inlichtingendiensten. Daarin zet Atkinson uiteen waarom het Congres op de hoogte moet worden gebracht van de inhoud van de klacht en dat de klokkenluider in staat dient te worden gesteld om zijn klacht aan de commissie toe te lichten.

De pasbenoemde directeur van de gezamenlijke inlichtingendiensten, Joseph Maguire, had de inspecteur-generaal gemeld dat hij het hiermee niet eens is. Maguire liet weten dat de klacht formeel niet onder het statuut valt „aangezien de melding in kwestie niet gaat over handelingen van een lid van de inlichtingendiensten” – maar van de president. In de brief staat dat deze conclusie is getrokken in overleg met het ministerie van Justitie.

Atkinson schrijft in zijn brief dat hij, in tegenstelling tot Maguire en minister Barr (Justitie), van mening is dat de melding van de klokkenluider „betrekking heeft op een van de belangrijkste en meest significante verantwoordelijkheden van de gezamenlijke inlichtingendiensten ten opzichte van het Amerikaanse volk”.

Het lijkt er voorlopig op dat Trump zich achter een linie heeft verschanst om geen verantwoording te hoeven afleggen tegenover het Congres – volgens de Grondwet zijn gelijke. De president, die na zijn aantreden aan de toenmalige directeur van de FBI vroeg of hij persoonlijk op diens loyaliteit kon rekenen, heeft vele personeelswisselingen later een groep om zich heen verzameld die deze vraag met ‘ja’ lijkt te beantwoorden.