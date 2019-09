Collectief Gorilla wint Inktspotprijs met cartoon ‘De Tralies van Trump’

Eerste prijs: Gorilla, De tralies van Trump. De Groene Amsterdammer (18 juni 2018)

Tekencollectief Gorilla heeft dinsdagavond de Inktspotprijs voor beste politieke tekening van het jaar gewonnen. De groep tekenaars maakte indruk bij de jury met een typografische verwijzing naar de migratiecrisis aan de zuidgrens van de Verenigde Staten. De letters ‘TRUMP’ vormen tralies, die worden vastgehouden door vijf paar handen, in verschillende huidskleuren.

De jury, bestaande uit columnist en journalist Sheila Sitalsing, beeldend kunstenaar Harald Vlugt en hoogleraar cultuursociologie Giselinde Kuipers, gespecialiseerd in onder meer humor, noemt de cartoon van „internationale allure” en „schrijnend, zonder larmoyant te worden”.

„De tekening is bijna een partituur, zei de kunstenaar in ons midden, een strak gecomponeerd muziekstuk”, zei Sitalsing bij de uitreiking in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Collectief

Gorilla bestaat uit Herman van Bostelen, Richard van der Laken, Pepijn Zurburg, Alex Clay en Karin van den Brandt. ‘De Tralies van Trump’ is van de hand van Van Bostelen en verscheen op 18 juni 2018 in De Groene Amsterdammer, waarin zij wekelijks publiceren. Vanaf de oprichting in oktober 2006 tot april 2009 stonden ze met een dagelijkse ‘visuele column’ op de voorpagina van de Volkskrant.

De maatschappijkritische tekeningen van Gorilla hebben steevast een simpele beeldtaal: egale kleurvlakken en weinig tekst. Het is de eerste keer dat ze de Inktspotprijs winnen, die sinds 1994 bestaat en een initiatief is van Stichting Pers & Prent. In 2017 werden ze derde met ook een typografische tekening over Donald Trump.

Tweede en derde prijs

De tweede prijs ging naar relatief onbekende Italiaan Emanuele Del Rosso met ‘Men of God, law of men’, een tekening van een anonieme priester, met een speentje aan zijn ketting, die verscheen op het Nederlandse publicatieplatform Cartoon Movement.

Tweede prijs: Emanuele Del Rosso, Men of God, Law of Men. Cartoon Movement (20 februari 2019)

Derde werd Pieter Geenen, die als ‘Anton Dingeman’ al jaren met zijn strips in Trouw staat, met een strip over hoe moeilijk het is om nog iets origineels te tekenen over de Brexit. Geenen won de Inktspotprijs in 2012.

Derde prijs: Pieter Geenen, Brexit in pers en prent. Trouw (15 maart 2019)

Eervolle vermeldingen

Drie inzendingen kregen van de jury een eervolle vermelding:

Eervolle vermelding: Lectrr, Mueller Rapport. De Standaard / The New York Times (18 april 2019)

Eervolle vermelding: Marijn (Mat Rijnders), Internationale vrouwendag. Eindhovens Dagblad / Politiekeprenten.nl (9 maart 2019)