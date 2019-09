Samen kattenvideo’s kijken in de bios

In zeker 45 bioscopen en filmhuizen in heel Nederland is rond Werelddierendag, 4 oktober, de kattenvideoverzamelfilm Catvideofest te bekijken.

Het gaat om een 70 minuten durende compilatiefilm, samengesteld uit door internetgebruikers geleverde kattenvideo’s. Dat meldt de distributeur Cinema Delicatessen in Amsterdam.

Catvideofest is in 2017 als goededoelenorganisatie begonnen in de VS en maakt jaarlijks een film. De opbrengsten, ook die in Nederland, aldus Daan Vermeulen van Cinema Delicatessen, gaan voor een deel naar goedekattendoelen, uitgezocht door de lokale filmhuizen.

Op Wereldkattendag, 8 augustus dit jaar, heeft Cinema Delicatessen al een proef gedaan met Catvideofest in zo’n vijf bioscopen in Nederland. „Dat was een groot succes,” aldus Vermeulen. „Vooral het feit dat mensen samen naar de kattenvideo’s kunnen kijken slaat erg aan, terwijl je normaal vaak in je eentje zit te kijken.”

Als de kattenvideofilm een succes blijkt, denkt de distributeur aan een jaarlijkse vertoning van Catvideofest. Internetgebruikers uit de hele wereld kunnen bij de site catvideofest.com flmpjes oploaden.

Kattenvideo’s zijn wereldwijd erg populair en kunnen verslavend zijn – ook op het werk.

Dat bleek uit het onderzoek van dr. I. Katidioti (Understanding and managing interruptions: How to avoid watching cat videos all day long), waarop ze in 2016 promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, en waarover ook De Poezenkrant berichtte.

