Catalaanse activisten vast om plannen voor aanslagen

De Spaanse politie heeft maandagochtend negen Catalaanse separatisten gearresteerd die bomaanslagen zouden beramen. Bij een reeks invallen in de provincie Barcelona heeft de Guardia Civil onder meer grondstoffen voor explosieven aangetroffen, zo meldden de autoriteiten.

Het is voor het eerst in decennia dat Catalaanse separatisten verdacht worden van het beramen van gewelddadige acties. Anders dan in de Spaanse regio Baskenland – waar de terreurbeweging ETA tot een paar jaar geleden aanslagen pleegde – wordt de strijd voor Catalaanse afscheiding er doorgaans langs politieke en geweldloze weg gevoerd. De Catalaanse terreurgroep Terra Lliure doekte zich na een weinig succesvol bestaan in 1991 zelf op.

Bij de tien huiszoekingen is maandagmorgen „een grote hoeveelheid materialen en stoffen” in beslag genomen die gebruikt zouden kunnen worden om huis-tuin-en-keukenexplosieven te maken. Specialisten moeten nog bevestigen dat het daadwerkelijk om gevaarlijke chemicaliën gaat. Agenten namen ook documenten en computers in.

De invallen vonden plaats op bevel van een onderzoeksrechter van de Nationale Rechtbank in Madrid en waren gericht tegen leden van Comités ter Verdediging van de Republiek (CDR). Zij vormen momenteel een van de zichtbaarste en meest uitgesproken protestgroepen vóór afscheiding. Leden protesteren regelmatig tegen de detentie van politieke kopstukken uit het Catalaans-nationalistische onafhankelijkheidskamp, die werden opgepakt in de nasleep van het illegale afscheidingsreferendum van oktober 2017.

De twaalf belangrijkste separatistenleiders – onder wie leden van de toenmalige Catalaanse regering en andere regionale politieke kopstukken – krijgen waarschijnlijk begin oktober hun straffen te horen. Ze worden veelal verdacht van rebellie en misbruik van overheidsgeld, omdat ze het afscheidingsreferendum organiseerden – dat door Spaanse rechters verboden was. De arrestanten, die binnen het CDR zogeheten ‘tactische-responsploegen’ vormden, zouden tussen de verjaardag van het referendum en die uitspraak in aanslagen hebben willen plegen, meldden Spaanse media. (NRC)