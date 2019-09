Boeing gaat families slachtoffers 737 MAX rampen vergoeden

Boeing heeft aangekondigd de families van de 346 slachtoffers van de twee vliegtuigrampen met de 737 MAX een schadevergoeding te gaan betalen. Elk gezin zal een bedrag van 131,000 euro ontvangen. Dat meldt persbureau Reuters op maandag.

In juli reserveerde Boeing al 45 miljoen euro voor betalingen aan de families van de slachtoffers. Volgens de advocate van Boeing, die het fonds beheert, moeten alle claims voor het eind van dit jaar zijn ingediend. Het indienen van een claim betekent niet dat families het recht om tegen Boeing te procederen verliezen.

De CEO van Boeing Dennis Muilenburg noemde de betalingen “een belangrijke stap in onze inspanningen om getroffen families te helpen”.

737 MAX voorlopig nog aan de grond

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kondigde op maandag aan dat er nog geen duidelijkheid is over wanneer de Boeing 737 MAX toestellen weer de lucht in mogen. Andere landen moeten zelf beslissen wanneer ze de toestellen weer toestemming geven om te vliegen, zei de FAA.

De aankondiging van de FAA contrasteert met de mededeling op dezelfde dag van Boeing. Volgens de vliegtuigbouwer zou de 737 MAX in onder andere de Verenigde Staten deze herfst weer mogen vliegen.

Na de twee vliegrampen met de 737 MAX in Ethiopië en Indonesië worden de toestellen aan de grond gehouden. Boeing reserveerde eerder al 4,4 miljard euro om schadevergoedingen van luchtvaartmaatschappijen te kunnen opvangen.