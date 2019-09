Adam Neumann treedt af als topman WeWork

Adam Neumann, topman van vastgoedbedrijf WeWork, is dinsdag opgestapt. Dat meldt persbureau Reuters. Hij blijft aan als niet-uitvoerend directeur. Financieel directeur Artie Minson en vicevoorzitter Sebastian Gunningham nemen zijn taken voorlopig over.

Neumann zegt in een persbericht dat alle kritische berichtgeving over hem de afgelopen tijd een „aanzienlijke afleiding” zijn geworden van het bedrijf. „Ik heb besloten dat het in het belang van het bedrijf is als ik aftreed als directeur.” Minson en Gunningham bedanken Neumann in de verklaring voor „zijn visie en passie” waardoor het bedrijf de afgelopen negen jaar kon groeien.

De positie van Neumann kwam vorige week onder druk te staan toen WeWork bekendmaakte de geplande beursgang voorlopig uit te stellen. Het bedrijf kreeg veel kritiek en er zou te weinig interesse zijn van investeerders in een beursgang.

Een deel van de kritiek was gericht op de flamboyante Neumann. Zo trok de 40-jarige oprichter van het bedrijf 700 miljoen dollar (627 miljoen euro) uit het bedrijf door voor de geplande beursgang een deel van zijn aandelen te verkopen. Ook verhuurde hij zijn eigen woonruimte aan zijn bedrijf. Ook zorgde de complexe bedrijfsstructuur van holdings, panden en onderlinge belangen tussen Neumann, zijn vrouw en zijn bedrijven, voor argwaan bij investeerders.

Het vastgoedbedrijf, dat werkplekken verhuurt op ruim vijfhonderd locaties wereldwijd, maakte sinds de oprichting in 2010 nog nooit winst. Het bedrijf heeft ook vier locaties in Amsterdam.

