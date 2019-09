22 doden bij aardbeving in het noorden van Pakistan

Bij een aardbeving in het noorden van Pakistan zijn dinsdag zeker 22 mensen omgekomen. Bijna tweehonderd anderen raakten gewond. Dat meldt persbureau Reuters.

De aardbeving met een kracht van 5.8 vond plaats nabij de stad Jhelum, op zo’n 120 kilometer ten zuidoosten de hoofdstad Islamabad. Het gebied tussen Jhelum en de stad Mirpur, in de regio Kashmir, werd het zwaarst getroffen. Op foto’s is te zien hoe tientallen gebouwen en huizen zijn ingestort. Een woordvoerder van het leger zei dat hulptroepen onderweg zijn naar het gebied met onder meer medicijnen, tenten en dekens. De reddingswerkzaamheden zullen zeker twee dagen duren.

Premier Imran Khan is „zeer bezorgd”, laat de regering van Pakistan via Twitter weten. Hij heeft alle regio’s opgeroepen onmiddellijk bijstand te verlenen. In 2005 werd Kashmir getroffen door een zeer ernstige aardbeving. Hierbij kwamen duizenden mensen om het leven.