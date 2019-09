Zeker twintig doden bij rellen Indonesische provincie Papoea

Bij rellen in de Indonesische provincie Papoea zijn maandag zeker twintig mensen om het leven gekomen. Internationale persbureaus melden dat ook zeker 65 gewonden zijn gevallen. In de provincies Papoea en West-Papoea op het eiland Nieuw-Guinea demonstreren inwoners al weken tegen het racisme dat zij ervaren vanuit de Indonesische overheid.

De meeste doden en gewonden vielen in de stad Wamena in Papoea. Volgens de politie raakten studenten van verschillende scholen daar slaags met elkaar. De onlusten ontspoorden in het in het brand zetten van overheidsgebouwen en winkels door honderden demonstranten, schrijft Reuters. Met name door die aangestoken branden vielen de meeste slachtoffers.

Over de aanleiding van de rellen in Wamena is discussie. Actiegroepen zeggen dat racistische opmerkingen van een docent jegens Papoeaanse studenten de oorzaak waren. De politie ontkent deze lezing. De andere doden vielen in Jayapura, de hoofdstad van de provincie Papoea. Daar werd een soldaat neergestoken door demonstranten. Bij de rellen die daarop volgden, kwamen drie mensen om.

Indonesische vlag

Aanleiding voor opgelaaide onrust onder Papoea’s is de arrestatie van tientallen Papoea-studenten in de Oost-Javaanse stad Surabaya in augustus. Zij zouden een Indonesische vlag respectloos hebben behandeld. Toen zij werden opgepakt, kregen zij naar verluidt racistische opmerkingen naar hun hoofd van de toegesnelde lokale bevolking. In reactie hierop organiseerden Papoea’s op verschillende plekken in Indonesië protesten. De Indonesische regering heeft inmiddels duizenden militairen naar de regio gestuurd.

Volgens Papoea’s is de onrust het gevolg van opgekropte frustraties over discriminatie, racisme en achterstelling waarmee ze te maken krijgen onder de Indonesische regering.