Het is deze maandag meteen te merken dat de herfst is begonnen. Vooral het noordoosten heeft nog lang met bewolking en regen te maken, pas in de loop van de dag wordt het vanuit het zuidwesten droger. De temperaturen komen de komende dagen een stuk lager uit. Dinsdag komen nieuwe storingen onze kant op vanuit het zuidwesten. De zon komt er nauwelijks aan te pas en er kan flink wat regen vallen. De temperatuur blijft steken op een graad of 18, heel gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Ook de dagen daarna nog geregeld buien.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 23 september 2019