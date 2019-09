VWS: dubbel zoveel meldingen van medicijntekorten

Het aantal meldingen van medicijnen die mogelijk of daadwerkelijk niet leverbaar zijn, was dit jaar tot augustus dubbel zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Hoeveel medicijnen er dit jaar tot nu toe niet leverbaar waren, is nog niet bekend. Dat bevestigt de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag.

Het aantal medicijnen dat niet leverbaar is groeit al jaren gestaag. Voor „nagenoeg alle meldingen” kon de afgelopen tijd een alternatief middel worden gevonden. In sommige gevallen leidt zo’n vervanging echter tot bijwerkingen, bijvoorbeeld als plotseling een andere anticonceptiepil, een ander bloeddrukmedicijn of een ander antidepressivum geslikt moet worden.

De toename van het aantal meldingen komt grotendeels door de toegenomen bekendheid van het meldpunt. Fabrikanten, apotheken en gebruikers worden aangemoedigd het te melden als er een tekort is of dreigt. „Door op tijd te melden kan in veel gevallen tijdig een oplossing worden gevonden”, zegt VWS.

Tekorten lopen op

Er wordt een stijging van de tekorten verwacht ten opzichte van vorig jaar, bevestigen zowel VWS als de branchevereniging KNMP. Vorig jaar kwamen er in totaal 1.390 meldingen binnen. Uiteindelijk waren 769 medicijnen dat jaar daadwerkelijk niet leverbaar. Een jaar eerder waren dat er 732. Op de tekortenlijst die KNMP bijhoudt staan op dit moment meer dan driehonderd middelen.

Kortdurende leveringsproblemen worden vaak veroorzaakt door een toegenomen vraag en een beperkt aantal leveranciers. Ook een tekort aan grondstoffen vormt in sommige gevallen een probleem. In de strijd tegen de medicijntekorten roept minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) EU-lidstaten op „desnoods zelf grondstoffen voor geneesmiddelen te gaan produceren”, aldus het AD. Dit om minder afhankelijk te zijn van onregelmatige productie in grote productielanden als China en India.

Tussen 2000 en 2010 ging het om rond de honderd tot tweehonderd middelen die ofwel tijdelijk ofwel definitief niet meer leverbaar waren. Sindsdien is vooral het aantal geneesmiddelen dat tijdelijk niet leverbaar is flink gestegen.