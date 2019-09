Veilingkoopje blijkt nog onbekend schilderij Anthonie van Dyck

Anthonie van Dyck: Heilige Hiëronymus met engel (circa 1618-1620). Foto collectie Museum Boijmans Van Beuningen

Een 87-jarige Amerikaanse kunstverzamelaar heeft voor 600 dollar (zo’n 550 euro) een onbekend schilderij van de Zuid-Nederlandse barokschilder Anthonie van Dyck (1599-1641) gekocht. Het gaat om een voorstudie van de Heilige Hiëronymus met engel, een meesterwerk uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Het houten paneel werd woensdag gepresenteerd op de tentoonstelling ‘An Orphan No More’: Recently Discovered Oil Sketch by Anthony Van Dyck in het Albany Institute of History & Art in Albany, New York. De Van Dyck-specialist Susan J. Barnes is een van de wetenschappers die het schilderij aan Van Dyck hebben toegeschreven.

Verzamelaar Albert A. Roberts kocht het paneel in 2002 op een achterafveiling. Hij had meteen het gevoel dat hij voor 600 dollar een echte Van Dyck had gekocht, vertelde Roberts bij de opening van de tentoonstelling, aldus een verslag in de lokale krant Daily Gazette.

Ontdekte voorstudie, voor 600 dollar gekocht op een veiling. Foto Albany Institute of History & Art

Speuren als hobby

Het speuren naar onbekende meesterwerken is een hobby van hem, vertelde de collectioneur. „Ik heb de laatste dertig jaar van mijn leven gewijd aan de zoektocht naar wat ik ‘verweesde’ kunst noem. Kunst die om de een of andere reden is verwaarloosd, over het hoofd gezien, of ondergesneeuwd is geraakt.” Volgend jaar hoopt de hoogbejaarde Roberts een boek te publiceren waarin hij zijn zoekmethode naar verweesde kunstwerken toelicht.

Hoewel Van Dyck pas ongeveer achttien jaar oud was toen hij de olieverfschets omstreeks 1618 maakte, was hij al een meester, laat kunsthistoricus Susan J. Barnes in een verklaring weten. „Van Dyck schilderde naar model, waarbij hij de gefronste, door de zon verweerde wenkbrauw en het afgetakelde lichaam zorgvuldig weergeeft. Zijn doel was om het gevoel van de heilige als een echte persoon over te brengen, iemand met wie trouwe kijkers zich konden identificeren.”

Het ontdekte schilderij van Van Dyck moet nog gerestaureerd worden. Op veilingen brengen zijn schilderijen regelmatig miljoenenbedragen op. Een klein zelfportret van de kunstenaar verwisselde in 2009 bij Sotheby’s in Londen voor omgerekend 9,2 miljoen euro van eigenaar, een record.