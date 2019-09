Veel gewonden en schade bij beving

In Albanië zijn meer dan honderd mensen lichtgewond geraakt door een aardbeving. Zaterdagmiddag werd een gebied op zo’n dertig kilometer van hoofdstad Tirana getroffen door een beving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om de zwaarste aardbeving die het land getroffen heeft in de laatste drie decennia.

Het epicentrum van de aardbeving lag in de buurt van Durrës, een havenstad met ruim 100.000 inwoners. Volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS deed de beving zich voor op een diepte van tien kilometer en werd die gevolgd door een hevige naschok met een kracht van 5,3.

Volgens het Albanese ministerie van Volksgezondheid zijn 105 mensen gewond geraakt en opgenomen in ziekenhuizen. Er zijn bij de beving geen dodelijke slachtoffers gevallen. De meeste patiënten in de ziekenhuizen zijn lichtgewond en werden al snel weer ontslagen.

In Tirana en Durrës vluchtten mensen in paniek de straat op. Zeker vijfhonderd mensen hebben in het weekeinde hun toevlucht moeten zoeken tot inderhaast ingerichte noodopvang, onder meer in sporthallen en in een voetbalstadion, waar mensen waarschijnlijk ook in de nacht van zondag op maandag zullen verblijven. Veel van hen zijn bang om terug te keren naar hun woning, aldus de overheid. In Durrës en Tirana is veel schade aan flats en andere gebouwen. Naar schatting zijn zo’n zeshonderd gebouwen beschadigd, vooral die met een bouwjaar van voor 1990.

De bevingen werden in plaatsen langs de westelijke kust en in Tirana gevoeld. De universiteit in de hoofdstad is ook flink gehavend, zo is te zien op beelden die op sociale media worden gedeeld.

In de straten van Tirana zijn meerdere geparkeerde voertuigen verwoest, omdat daar delen van gevels of stenen op vielen. Ooggetuigen in zowel Durrës als Tirana zeggen tegen persbureau AP dat de stroom tijdelijk uitviel. De regering heeft hulp toegezegd aan mensen die kampen met de (psychische) gevolgen van de beving. De basisscholen in Tirana en Durrës blijven maandag gesloten.