Sari van Veenendaal beste keeper van de wereld

De Nederlandse Sari van Veenendaal is maandag tijdens het gala van wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste vrouwelijke keeper van het jaar. Ze versloeg de Chileense Christiane Endler en de Zweedse Hedvig Lindahl. De Argentijn Lionel Messi bleef Virgil van Dijk voor in de verkiezing van de beste voetballer ter wereld. Hij kreeg de titel voor de zesde keer.

Van Veenendaal zei op het podium in Milaan dat ze als klein meisje er al van droomde om de beste voetballer ter wereld te worden. Ook bedankte ze haar ploeggenoten van Oranje, Atlético Madrid en Arsenal: “Want dit is ook een teamprijs.”

De 29-jarige Van Veenendaal heeft een goed seizoen achter de rug. Afgelopen zomer bereikte ze met Nederland de finale van het WK voetbal voor vrouwen. Hier werd ze uitgeroepen tot beste keeper van het toernooi, al verloor Nederland de finale van de Verenigde Staten. Captain van het Amerikaanse team Megan Rapinoe werd maandag uitgeroepen tot beste vrouwelijke voetballer van het jaar. Van Veenendaal werd al in Engeland verkozen tot de beste vrouwelijke keeper van de Premier League. Sinds juli keept ze voor Atlético Madrid.

Lees ook: De verbluffende opmars van Virgil van Dijk

Messi

Messi, die als aanvaller voor Barcelona speelt, greep dit jaar met zijn club naast de landstitel en werd in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool. Samen met Cristiano Ronaldo en Van Dijk was hij genomineerd voor de prijs. Ronaldo won al vijf keer eerder.

Eind augustus versloeg Van Dijk nog Messi en Ronaldo in de prijs om beste speler van Europa. Het was de eerste keer in 22 jaar dat een Nederlander de prijs won. Eerder dit jaar werd Van Dijk, die bij Liverpool speelt, door zijn collega’s verkozen tot beste speler van de Engelse competitie. De Nederlanders Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt waren opgenomen in het FIFA-elftal van het jaar.