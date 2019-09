Streaming wint terrein bij Emmy’s

Dat het slotseizoen van Game of Thrones de 71ste editie van de Emmy Awards zou domineren stond vooraf zo goed als vast. De epische fantasyserie van betaalzender HBO had 32 nominaties en wist er 12 te verzilveren, waaronder beste dramaserie, de belangrijkste prijs. In totaal heeft de serie voor acht seizoenen 161 Emmy’s gewonnen, een record.

12 Met 12 Emmy’s was Game of Thrones de meest bekroonde serie. Chernobyl kreeg er 10, The Marvelous Mrs. Maisel 8. 34 HBO was de meest bekroonde zender met 34 Emmy’s. Netflix kreeg er 27, Amazon 15. Bekroonde acteurs: voor drama Jodie Comer, Killing Eve, en Billy Porter, Pose; voor comedy Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, en Bill Hader, Barry. Ook bekroond: Saturday Night Live, Last Week Tonight (John Oliver) en RuPaul’s Drag Race.

HBO ging er vrij gemakkelijk met de winst vandoor: de zender won 34 Emmy’s. Naast Game of Thrones was dat vooral te danken aan de loodzware miniserie Chernobyl. Grootste Emmy-concurrent Netflix won 27 prijzen. De streamingdienst mag als grote ontregelaar dan voor een revolutie in de tv-wereld hebben gezorgd, tot nu toe lukt het niet om oudgediende HBO van de troon te stoten. Toch valt de opkomst van online videodiensten niet te stoppen. Spelers als Netflix en Amazon winnen steeds meer prijzen voor hun hoogwaardige producties, terwijl traditionele tv-zenders weinig in de melk te brokkelen hebben. De komst van nieuwe diensten uit de kokers van Apple en Disney zal deze trend voortzetten.

De grootste winnaar stond misschien vast, maar toch had de uitreiking in Los Angeles zondagnacht een aantal plottwists. De Britse actrice, producer en schrijfster Phoebe Waller-Bridge won onverwachts drie prijzen met haar tragikomische serie Fleabag (beste comedyserie, beste actrice, beste schrijfwerk). „Het begint nu belachelijk te worden”, zei de 34-jarige Waller-Bridge toen ze voor de derde keer op het podium moest verschijnen om een prijs in ontvangst te nemen. Fleabag won zes Emmy’s. De serie, een co-productie van de BBC en Amazon, begon als theatermonoloog van Waller-Bridge en gaat over een dertiger die haar leven amper op de rails weet te houden. Het werd een culthit. Daarin probeert ‘Fleabag’ een relatie op te bouwen met een jonge priester (op sociale media ook wel hot priest genoemd). Kenmerkend voor de serie is de manier waarop de serie de vierde wand doorbreekt. Soms levert Fleabag commentaar op het verhaal, op andere momenten geeft ze een knipoog naar de camera.

Waller-Bridge, tevens bedenker van Killing Eve, heeft na de Emmy’s haar naam in Hollywood gevestigd. Haar series gaan over gecompliceerde vrouwen die verbaal scherp uit de hoek komen en lang niet altijd sympathiek zijn. Killing Eve was genomineerd voor beste dramaserie. De prijs in die categorie werd niet gewonnen, maar Killing Eve-actrice Jodie Comer kreeg wel een Emmy voor haar rol als huurmoordenaar Villanelle.

Beste hoofdrol: Billy Porter

De meest historische overwinning was voor acteur Billy Porter (Pose, 50). De eerste openlijk homoseksuele zwarte man die de Emmy voor beste hoofdrol won. Pose speelt zich af in de ‘ballroomscene’ van New York, eind jaren 80. Een moeilijke tijd voor de lhbtq-gemeenschap. Porter gebruikte in zijn speech een quote van schrijver James Baldwin: „Het heeft me jaren gekost het vuil uit te spugen dat ik over mezelf heb geleerd, en half geloofde, voordat ik in staat was op deze aarde rond te lopen alsof ik het recht had hier te zijn.”

Diversiteit en gelijkwaardigheid stonden centraal in meerdere speeches, ook in die van Michelle Williams (Fosse/Verdon), Patricia Arquette (The Act) en Peter Dinklage (GoT). Dinklage won voor de vierde keer een Emmy voor de rol van Tyrion Lannister. Thrones mocht de avond afsluiten met een laatste overwinningsronde. De serie, gebaseerd op de boekenreeks van George R.R. Martin, nam dit jaar afscheid met een controversieel seizoen. Makers David Benioff en D. B. Weiss kregen bakken kritiek over zich heen van fans die baalden van gehaaste en onlogische plotontwikkelingen. Een deel van die kritiek is terecht. Visuele pracht kon een aantal zwakke laatste scripts niet altijd verhullen. Toch wilden de Emmy’s de serie een waardig afscheid geven.

Volgend jaar ziet het speelveld er heel anders uit en zal een nieuwe generatie televisieseries strijden om de prijzen.