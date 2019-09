Steven Spielberg van de Japanse game

Met zijn slaperige glimlach en zijn dunne haren warrig over zijn bril lijkt Yuji Horii op het eerste gezicht een lieve, Japanse grootvader. Hij praat in bedachtzame zinnen die de Japanse vertaalster kort in het Engels herhaalt. Weinig westerse gamers zullen hem herkennen als een van de beroemdste gamemakers van Japan. Wat Steven Spielberg is voor film, is Yuji Horii voor gaming, wordt wel gezegd.

Het levenswerk van Horii (65) is de reeks Dragon Quest. Het is de oerversie van een eigenzinnig, maar populair genre: het Japanse rollenspel (JPRG). Zulke games vertellen een lineair verhaal, waarin je van locatie naar locatie trekt en je vecht met monsters als in schaken: iedereen kiest om de beurt wat hij gaat doen.

Yuji Horii tijdens de introductie van een eerdere editie van Dragon Quest in 2015. Foto AFP

Dragon Quest inspireerde wereldwijde hits als Pokémon. Deel 1 stamt uit 1986. Horii is 65, tijd voor zijn pensioen? Daar denkt hij niet aan, zei hij tegen NRC in augustus tijdens Gamescom in Keulen.

Groot in Japan

Deel 11 van Dragon Quest – of deel 25, als je alle zijtakken meerekent – komt uit op 27 september voor Nintendo. De edities voor andere platformen werden vorig jaar al bijzonder goed ontvangen in Europa en de VS. Dat is bijzonder: Dragon Quest was lang louter groot in Japan. Van de serie werden 57 miljoen exemplaren verkocht, waarvan 52 miljoen in Japan. Van deel 11 werd voor het eerst ook buiten Japan een Dragon Quest-game rond 1 miljoen keer verkocht, in twee maanden (plus 3 miljoen verkochte exemplaren in Japan). Horii had dat internationale succes wel verwacht, zegt hij onverstoorbaar in Keulen. „Het is wat laat, eigenlijk. Fijn dat het westen eindelijk inziet hoe leuk Dragon Quest is.” Naast hem grinnikt producent Hokuto Okamoto: „Nou, het was wel een béétje onverwacht.”

Yuji Horii werd geboren in 1954 en groeide op met de droom om striptekenaar te worden. Hij schreef jarenlang teksten voor het beroemde Japanse stripblad Shonen Jump, maar kwam door een wedstrijd van game-uitgever Enix in games terecht. „Dat was geen lastige overstap. Ik schreef voor strips altijd tekstballonnen vol. Dus in mijn games gebruikte ik ook alleen maar tekstballonnen.” Het visueel ontwerp kwam van een kennis: tekenaar Akira Toriyama, wereldberoemd dankzij animatieserie Dragonball Z.

Square Enix

Vijf games lang schreef Horii alle tekst in elk spel. Zo raakte hij ook betrokken bij het Japanse superteam achter Chrono Trigger, dat wordt gezien als één van de beste games ooit. „Nostalgie”, zegt hij bescheiden, als hem wordt gevraagd naar de blijvende populariteit van dat spel.

Iedereen speelt

Horii’s filosofie is simpel. Westerse rollenspellen die hem als jongeman inspireerden, zoals de jaren tachtig-games Ultima en Wizardry, waren erg complex. Horii wilde juist dat íedereen kon spelen. „Hij heeft een speciaal talent”, zegt producer Okamoto glimlachend. „Hij heeft honderden games gespeeld, maar kan aan elke game beginnen alsof hij er nog nooit één heeft aangeraakt.”

„Ik ben niet iemand die handleidingen leest”, geeft Horii stralend toe. „Ik probeer niet alles meteen uit te leggen; ik wil dat mensen al spelend het gevoel krijgen dat ze een spel begrijpen.”

Wat is er veranderd sinds de eerste Dragon Quest? „We kunnen meer detail toevoegen aan onze ontwerpen. Dat maakt het levendiger. Ik vind het leuk om plottwists en geheimen aan mijn verhalen toe te voegen, maar nu verwacht iedereen dat. Dus voeg ik er nóg meer toe.” Het is de beproefde formule van een spannend verhaal vol twists en de laagdrempelige aanpak die volgens Horii zo aanspreken. „We krijgen ook steeds meer vrouwelijke fans”, zegt hij trots.

Trailer van Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age



Nationaal fenomeen

In zijn werk combineert Horii grootse fantasy met persoonlijke verhalen over verbinding en vriendschap. Zo legde hij de basis voor het populaire genre van het rollenspel. In Japan. Daarbuiten geldt echter de jongere genre-genoot Final Fantasy als het schoolvoorbeeld voor het genre. Terwijl Dragon Quest in Japan een nationaal fenomeen werd, gespeeld door jong en oud, wist de serie nooit voet aan de grond te krijgen in de lucratieve Amerikaanse en Europese markten. Maar nu lonkt een tweede kans: de Japanse game-industrie is sinds enkele jaren weer in opmars internationaal.

Lees ook: Nederlandse game-industrie blijft achter bij het buitenland

„De westerse gamemarkt heeft een flinke sprong gemaakt, de afgelopen jaren”, zegt producer Okamoto, doelend op de grafische, cinematografische kwaliteit. „Je ziet nu dat veel Japanse bedrijven weer meer moeite doen om ook het internationale publiek aan te spreken.”

Naast hem kijkt Horii bedachtzaam. „Het was altijd lastig om Dragon Quest, dat veel tekst heeft, aan te passen voor het westen. Nu we stemmen hebben toegevoegd, raak je meer betrokken bij de gevoelens van de personages. Ik denk dat dat in het westen meer aanslaat.”

Square Enix

Kopie

Horii brengt elke bredere vraag het liefst terug naar Dragon Quest: hij doet zijn ding, andere games doen hun ding. Totdat de aanstaande remake van Final Fantasy 7 (origineel uit 1997) ter sprake komt, dat in het westen als een ‘genre-definiërend’ spel wordt gezien.

Achter de heruitgave zit enorm veel marketinggeweld. Zou Horii zoiets willen voor Dragon Quest? Zijn entourage barst in lachen uit. „Dragon Quest is de eerste die dat soort dingen deed”, bromt producent Okamoto. „Hoe vaak hebben we deel vijf niet opnieuw uitgegeven?”

Heeft Final Fantasy dan het fenomeen ‘heruitgave’ van Dragon Quest gekopieerd? Meer gelach. „Final Fantasy ís een kopie van Dragon Quest”, lacht Horii. Om er daarna serieuzer aan toe te voegen: „Het succes dat zij hebben in het westen, ja, dat zou ik dolgraag willen hebben.”

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age is vanaf 27 september te koop in Europa voor Nintendo Switch. Ook de eerste drie edities van Dragon Quest zijn dan voor het eerst verkrijgbaar in Eurpa.