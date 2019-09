Ik, vitale man (85 jaar), tegen NRC-bezorger: „Je vergeet weleens de krant helemaal door de bus te duwen tot op de deurmat.” Ik krijg een verbaasde blik terug en vervolg: „Dat trekt inbrekers en ander gespuis aan.” „Maar ik doe het expres, zodat u niet hoeft te bukken om de krant te pakken.”

